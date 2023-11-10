台中東興市場半夜陷火海 幾乎全燒光2人傷

整個市場幾乎被焚燬。（中市消防局提供）

2023/11/10 08:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市北區六米街內的東興市場，昨天（9日）深夜11時許發生火警，附近住戶蔣姓男子與蕭姓女子因搶救財物，分別受到燒燙傷，送醫後無生命危險，火勢雖很快於今天凌晨零時許撲滅，但整個市場共800平方公尺焚燬，機車22輛受損，起火原因仍待進一步調查。

中市警局消防局共派遣文昌分隊、第八大隊及第七大隊等單位，共計出動消防車23輛、救護車4輛，消防人員76名到場搶救，由大隊長張國賢擔任指揮官，馳抵時已見市場陷入火海，中市警局第二分局文正所副所長呂弘智與10名員警，在場協助管制及交通疏導。

請繼續往下閱讀...

消防員先搜索救助受傷者，54歲蔣男因急著搬走機車、搶救財物而被燒傷，臉部二度灼傷約4％的他說，他是附近住戶，看到濃煙，下來要救他的機車時，已經來不及而被灼傷，43歲蕭姓女子則是市場攤商，她也是搶救財物而雙腳二度燒灼傷約18％，兩人意識清楚，都送至中國醫院大學附設醫院醫治。

中市消防局指出，起火的東興市場，為一樓鐵皮建築物，火勢約1小時撲滅，共有機車22輛受損，其中2輛全毀、3輛半毀、17輛輕微毀損，另有小貨車1輛車頭焚燬，財物損失金額待查，起火原因由消防局火調人員調查釐清中。

警方封鎖現場道路，管制人員進出。（警方提供）

火勢一度相當猛烈，消防員冒險進入市場內撲滅火源。（中市消防局提供）

消防員冒險進入市場內撲滅火源。（中市消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法