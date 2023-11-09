侯友宜老調重彈成立緝毒署 遭打臉「疊床架屋」

國民黨總統參選人侯友宜（前排左2）到彰化縣溪湖鎮福安宮參拜，並在媽祖前宣示，如果當選總統將設立「緝毒署」，要將毒品犯罪一網打盡。（記者陳冠備攝）

2023/11/09 23:09

〔記者吳政峰／台北報導〕國民黨籍總統參選人侯友宜9日發表毒品政策，稱若當選總統要成立「緝毒署」，惟此議題過去即有諸多討論，最後被預期成效不彰而放棄，目前緝毒業務已由高檢署統領六大查緝系統合作，若要縮編成單一緝毒機關，法務部認無法克竟其功，若與其他機關共同緝毒，也可能有疊床架屋的問題。

法務部表示，高檢署統合六大查緝系統發揮團隊戰力，落實新世代反毒策略，並無疊床架屋另設緝毒機關的必要性。「反毒」須以跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰方式，始能發揮戰力，若僅有單一緝毒機關無法克竟其功。

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關於另設緝毒署的可行性，法務部指出，過去即有相關建議，惟經過討論及評估後，仍認為面對新型態毒品氾濫、吸毒年齡層下降及毒品入侵校園等問題，須統合跨部會能量，方能發揮緝毒、反毒、拒毒、戒毒的最大功效，如另設獨立緝毒機關，無法有效統合。

法務部指出，毒品危害國人健康，衍生社會治安問題，對國家整體發展造成嚴竣挑戰，「反毒」為當前政府重要施政目標，更是一場永無止盡的長期性戰役。我國毒品政策依循行政院自2017年起推動的新世代反毒策略，統合防毒、拒毒、緝毒、戒毒及修法配套等五大面向，並據以擬具「新世代反毒策略行動綱領」。

法務部說明，第一期（2017年到2020年）工作重點為「人量並重，溯源斷根」，以「人」為中心追緝毒品源頭，且以「量」為目標消弭毒品存在，並啟動「溯源斷根行動」與「安居緝毒專案」，逐層向上溯源，阻斷源頭，第一期執行成效顯著，查獲數量龐大的毒品，新生毒品施用人口也大幅降低超過4成，已發揮遏止成效。第二期（2021年到2024年）工作重點則透過跨部會、跨地方、跨領域的整體作戰，並運用「三減」策略，減少供給、減少需求和減少傷害，達到阻斷「毒三流」（物流、人流、金流）的目標。

高檢署統合六大緝毒機關通力合作，毒品查獲量能增加，自2017年查獲純質淨重9公斤、2018年6122.7公斤，於2022年量創新高至9916.4公斤，防堵毒品供應。各級毒品施用初犯人數占整體偵查新收毒品施用人數比例，則從2018年23.1％、2019年20.1％、2020年19.9％、2021年19.15％、2022年18.8％，抑制毒品新生人口增加。施用新興毒品PMMA致死人數明顯下降，從2020年93件、2021年37件、2022年6件，至2023年1至10月未見死亡人數，已獲控制。

法務部直言，現行緝毒、防毒、拒毒、戒毒相關部會通力合作，強力執行「安居緝毒專案」，溯源斷根，全面壓制境內毒品犯罪；嚴懲製造、販賣、運輸毒品犯罪，並推動「貫穿式保護」，致力降低毒品新生與再犯；加強國際合作，阻毒於境外，並擴大沒收斬斷販毒集團，已可達到「抑制再犯」、「降低新生」雙重目標，並無疊床架屋另設緝毒署的必要性。

法務部強調，為斷絕國內毒品供應，高檢署將持續統合六大緝毒系統，並與國內外執法單位充分合作，從源頭切斷所有供應管道，務求向上溯源，查緝毒品供應源頭，向下刨根，達成國人所期待的無毒家園。

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