11/9 威力彩連12摃下期上看8.2億！今彩539頭獎開2注

今晚（11月9日）開獎的第112000268期今彩539頭獎開出兩注；第112000090期威力彩、第112000268期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/11/09 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月9日）開獎的第112000268期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由桃園市中壢區正義里中北路二段330號的「狀元投注站」、高雄市鳳山區中正路182之3號1樓的「金來旺彩券行」開出；第112000090期威力彩、第112000268期雙贏彩頭獎均摃龜。

威力彩頭獎已是連12摃，下期（13日）啟動「感恩加碼」，直接加碼2億元，台彩預估下期威力彩銷售金額可達2.4億到2.8億元，下週一開獎的威力彩頭獎上看8.2億元。

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第112000090期威力彩中獎號碼為「第一區：03、05、08、23、24、26」，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎15注中獎，每注可得15萬元；肆獎86注中獎，每注可得2萬元；伍獎544注中獎，每注可得4000元；陸獎3658注中獎，每注可得800元；柒獎6810注中獎，每注可得400元；捌獎3萬4856注中獎，每注可得200元；玖獎4萬7822注中獎，每注可得100元；普獎7萬5118注中獎，每注可得100元。

第112000090期38樂合彩中獎號碼為「03、05、08、23、24、26」，五合摃龜；四合4注中獎，每注可得6萬7500元；三合194注中獎，每注可得5750元；二合2064注中獎，每注可得750元。

第112000268期雙贏彩中獎號碼為「02、07、09、10、13、15、16、18、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎122注中獎，每注可得500元；肆獎1080注中獎，每注可得100元。

第112000268期今彩539中獎號碼為「02、12、30、35、36」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎160注中獎，每注可得2萬元；參獎5484注中獎，每注可得300元；肆獎6萬7143注中獎，每注可得50元。

第112000268期39樂合彩中獎號碼為「02、12、30、35、36」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合104注中獎，每注可得1萬1250元；二合6866注中獎，每注可得1125元。

第112000268期3星彩中獎號碼為「644」，正彩68注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000268期4星彩中獎號碼為「9389」，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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