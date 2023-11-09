為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

11/9 威力彩連12摃下期上看8.2億！今彩539頭獎開2注

今晚（11月9日）開獎的第112000268期今彩539頭獎開出兩注；第112000090期威力彩、第112000268期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

今晚（11月9日）開獎的第112000268期今彩539頭獎開出兩注；第112000090期威力彩、第112000268期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/11/09 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月9日）開獎的第112000268期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由桃園市中壢區正義里中北路二段330號的「狀元投注站」、高雄市鳳山區中正路182之3號1樓的「金來旺彩券行」開出；第112000090期威力彩、第112000268期雙贏彩頭獎均摃龜。

威力彩頭獎已是連12摃，下期（13日）啟動「感恩加碼」，直接加碼2億元，台彩預估下期威力彩銷售金額可達2.4億到2.8億元，下週一開獎的威力彩頭獎上看8.2億元。

第112000090期威力彩中獎號碼為「第一區：03、05、08、23、24、26」，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎15注中獎，每注可得15萬元；肆獎86注中獎，每注可得2萬元；伍獎544注中獎，每注可得4000元；陸獎3658注中獎，每注可得800元；柒獎6810注中獎，每注可得400元；捌獎3萬4856注中獎，每注可得200元；玖獎4萬7822注中獎，每注可得100元；普獎7萬5118注中獎，每注可得100元。

第112000090期38樂合彩中獎號碼為「03、05、08、23、24、26」，五合摃龜；四合4注中獎，每注可得6萬7500元；三合194注中獎，每注可得5750元；二合2064注中獎，每注可得750元。

第112000268期雙贏彩中獎號碼為「02、07、09、10、13、15、16、18、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎122注中獎，每注可得500元；肆獎1080注中獎，每注可得100元。

第112000268期今彩539中獎號碼為「02、12、30、35、36」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎160注中獎，每注可得2萬元；參獎5484注中獎，每注可得300元；肆獎6萬7143注中獎，每注可得50元。

第112000268期39樂合彩中獎號碼為「02、12、30、35、36」，四合1注中獎，每注可得21萬2500元；三合104注中獎，每注可得1萬1250元；二合6866注中獎，每注可得1125元。

第112000268期3星彩中獎號碼為「644」，正彩68注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000268期4星彩中獎號碼為「9389」，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
求偏財正當時！立冬到小雪「陰力」發威 廖大乙：2方位求靈、4生肖翻身
2023/11/07 13:42

求偏財正當時！立冬到小雪「陰力」發威 廖大乙：2方位求靈、4生肖翻身
超幸運！ 美國女子1週內彩券連續中獎 開心抱走逾3千萬
2023/11/07 11:15

超幸運！ 美國女子1週內彩券連續中獎 開心抱走逾3千萬

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
太好運！她花600元買刮刮樂 驚喜抱走1.6億元
2023/11/05 14:05

太好運！她花600元買刮刮樂 驚喜抱走1.6億元
幸運！美婦人首度買刮刮樂 開心抱走243萬元
2023/10/31 10:49

幸運！美婦人首度買刮刮樂 開心抱走243萬元

不看落伍！2023年末Disney+必追推薦
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播