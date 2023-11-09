許姓男子被判刑近10年逃亡5個月，1個月換6車4屋仍落網。（民眾提供）

2023/11/09 13:26

〔記者黃良傑／高雄報導〕因案遭通緝的32歲許姓男子逃亡期間，疑神疑鬼，深怕被抓到送進監獄，需服近10年徒刑，他利用女友租屋掩護，短短1個月換6車、4個租處，從前鎮區躲到鳳山區及鼓山區，最後又回到仁武區藏匿，逃亡5個多月，最後仍被高市刑大圍捕逮獲。

據了解，有毒品、槍砲等前科的許男，合併執行近10年有期徒刑，因未報到遭通緝，他擔心被警方逮獲，短短1個月內，連換6車、4處所，每次下車怕身影曝光，被路口監視器拍到，交代女友開門掩護，他再快腿狂奔進入屋內，刑大偵二隊鎖定跟監1個月後，上月底收網逮人。

請繼續往下閱讀...

刑大今指出，接獲線報原指他身上持有槍枝，聯合保大特勤員警，全副武裝攻堅，許嫌見特警上門抓人，嚇到逃往後門逃，最後被壓制在地，嚇壞女友不敢動彈，現場查扣毒品海洛因、安非他命各5包，以及大麻、K他命1罐、一粒眠2包等毒品，另查扣6顆子彈批證物，但並未查獲到槍枝。

警方訊後，將許嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌解送橋頭地檢署偵辦，並報到入獄服刑，據了解，許嫌遭橋頭、高雄地方法院判決，合併有期徒刑9年10個月定讞，目前已逃亡5個多月，仍逃不過警方手裡。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

許姓男子被判刑近10年逃亡5個月，1個月換6車4屋仍落網。（民眾提供）

許姓男子被判刑近10年逃亡5個月，1個月換6車4屋仍落網，每次下車都用奔跑，減少被路口監視器拍到。（民眾提供）

被判刑近10年逃亡5個月，1個月換6車4屋仍落網，查扣大批毒品，（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法