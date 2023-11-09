批國民黨議員邱于軒「垃圾」 網友挨告聲請釋憲結果曝

國民黨高雄市議員邱于軒不滿被吳姓網友罵垃圾，興訟求償。（資料照）

2023/11/09 12:54

〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓網友2019年間在臉書粉專「打馬悍將粉絲團」貼文中，留言批評國民黨籍高雄市議員邱于軒「垃圾議員」，被邱提告求償，高雄高分院更一審判吳男應賠20萬元。吳男質疑判決有誤，聲請釋憲，憲法法庭認他未表明聲請理由，日前裁定不受理；不過，吳男聲請再審，已在10月獲高雄高分院改判免賠。

吳男2019年5月9日在「打馬悍將粉絲團」貼文中，留言批評邱于軒「垃圾議員」、「還不夠垃圾？」、「垃圾的玻璃心」。邱于軒質疑吳男侵害她的名譽權，造成精神上痛苦，興訟求償精神慰撫金1元及命吳男登報道歉。

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一審高雄地院判准邱于軒全數請求；二審高雄高分院維持1元賠償金，但改判道歉聲明要發在即時新聞與吳男臉書；三審最高法院審理期間，因憲法法庭宣告「強制道歉」違憲，故廢棄發回更審。

邱于軒無法要求吳男刊登道歉聲明，遂變更訴之聲明，改為求償30萬元精神慰撫金。高雄高分院更一審認其有理，審酌吳男月入僅3萬餘元，判賠20萬元確定。

吳男不服，主張更一審判決適用民法第195條第1項規定、民法第197條第1項規定時，認得將回復名譽之適當處分變更為金錢賠償，及認侵權行為損害賠償請求權之請求權時效，應自損害狀態結束後起算，有牴觸憲法疑義，聲請法規範及裁判憲法審查。

憲法法庭表示，吳男聲請意旨所陳，關於聲請法規範憲法審查部分，尚難認客觀上已具體指明系爭相關規定究有何牴觸憲法之處，至關於聲請裁判憲法審查部分，僅爭執法院認事用法的適當與否，亦難認已具體指摘判決適用相關規定所持的法律見解，究有何牴觸憲法之處，均屬未表明聲請理由的情形，爰依憲法訴訟法規定，以一致決裁定不受理。

雖然聲請釋憲失利，但吳男聲請再審獲得救濟成功，主因在於高雄高分院認為，邱于軒當時提訴主要認為登報道歉才能回復名譽，1元是搭配登報道歉，足認邱于軒的精神慰撫金只請求1元，而1元部分已經最高法院確定，即具既判力。

高雄高分院說明，邱于軒的精神慰撫金部分既然已確定，之後又變更訴之聲明，再請求精神慰撫金30萬元，即屬不合法，更一審判吳男應賠償20萬元，顯有錯誤，10月11日廢棄更一審判決，改判免賠確定。

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