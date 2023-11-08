11/8 今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜

今晚（11月8日）開獎的第112000267期今彩539，以及第112000267期雙贏彩，頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/11/08 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月8日）開獎的第112000267期今彩539，以及第112000267期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000267期雙贏彩中獎號碼為「02、03、05、06、09、11、15、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎共111注中獎，每注可得500元；肆獎共1404注中獎，每注可得100元。

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第112000267期今彩539中獎號碼為「03、19、23、27、31」，頭獎摃龜；貳獎共207注中獎，每注可得2萬元；參獎共6554注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4368注中獎，每注可得50元。

第112000267期39樂合彩中獎號碼為「03、19、23、27、31」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共221注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8354注中獎，每注可得1125元。

第112000267期3星彩中獎號碼為「449」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000267期4星彩中獎號碼為「0820」，正彩共26注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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