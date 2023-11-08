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遭3人棍棒狂毆、傷口塗鹽巴凌虐險沒命 男提告求償判賠425萬

台中李姓男子夥同謝姓女子，4年前持球棒、角鋼毆打林男重傷，還在傷口塗鹽巴凌虐，林男提告求償450元，台中地院一審判賠425萬元。（記者陳建志攝）

台中李姓男子夥同謝姓女子，4年前持球棒、角鋼毆打林男重傷，還在傷口塗鹽巴凌虐，林男提告求償450元，台中地院一審判賠425萬元。（記者陳建志攝）

2023/11/08 21:12

〔記者陳建志／台中報導〕台中李姓男子因和林姓友人有債務、感情糾紛，4年前夥同王姓男子與謝姓女子，深夜將林男載到學校籃球場，持球棒、三截甩棍、角鋼等器械狂毆，還拿鹽巴塗抹傷口凌虐，造成林男急性腎臟損傷、急性呼吸衰竭、心跳停止差點沒命，經送醫急救挽回一命，但留下眾多後遺症，勞動能力並減損21%，經提出民事告訴求償，台中地院判李男和謝女要連帶賠償425萬元給林男，可上訴。

判決指出，李姓男子和林男有財務、感情糾紛，2019年11月7日晚上夥同王男、謝女等人，將林男載到烏日舊旭光國小籃球場，分別徒手或持球棒、三截甩棍、角鋼、釣魚竿、安全帽等物，朝林男身體多處持續毆打，甚至還拿鹽巴塗抹傷口凌虐，直到隔天凌晨剛好員警巡邏經過發現，才將奄奄一息的林男送醫。

林男送醫後發現，全身多處撕裂傷，合併橫紋肌溶解症、急性腎臟損傷、急性呼吸衰竭、心跳停止、疑似右側肝臟挫傷血腫及胰臟損傷，生命垂危，經緊急插管輔助呼吸，並施以高級心臟救命術後才倖免於難，但因腎功能尚未回復，須長期洗腎。

林男後來雖不用再洗腎，但仍存有創傷後壓力症候群、腎臟功能低下、免疫功能低下等後遺症，王男、謝女及李男因重傷害未遂罪，一審判處4年2月、3年1月，4年5月徒刑。

林男事後又提起民事告訴求償，因醫療、看護、交通、休養6個月及復健6個月的薪資損失，且林男當時僅23歲，經長庚醫院鑑定，發現有混合型焦慮症、多處撕裂傷，尚有皮膚殘存症痕、情緒障礙等症狀，經換算勞動能力減損為百分之21，加上精神撫慰金共求償450萬，台中地院一審因王男已經死亡，判李男和謝女要連帶賠償425萬元，可上訴。

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