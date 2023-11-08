拉拉山賞巨木再傳意外！ 79歲老婦趺倒摔破頭

79歲林姓老婦前往拉拉山賞巨木不慎趺倒摔破頭，消防員用輪式擔架救援。（記者李容萍翻攝）

2023/11/08 15:11

〔記者李容萍／桃園報導〕登山意外再添一樁！一名79歲林姓老婦，今（8日）上午前往桃園市復興區的拉拉山國家森林遊樂區步道健行，結果在12號巨木附近不慎跌倒受傷、頭部流血、意識清楚，請派人車前往協助救援。此外，6日才有一名68歲何姓男子走在距離拉拉山17號巨木前約10公尺處不慎踩空跌倒，摔落下方3公尺的步道倒地不起。

針對拉拉山國家森林遊樂區短短3天發生2次登山客跌傷意外，林業及自然保育署新竹分署呼籲登山客應該衡量自身的體力，並隨時注意步道路況，另因山區步道容易濕滑，應選擇穿著不易滑倒的鞋子，同時需要準備防水及保暖衣物，以應付拉拉山山區多變的氣候。

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第四大隊巴陵分隊是在今日上午10點2分接獲報案，巴陵分隊調派消防人員6名、消防車2輛、救護車1輛前往協助救援，消防人車於上午10點49分抵達登山口，隨即入山前往現場；11點8分接觸傷者林姓老婦，發現她頭部撕裂傷、意識清楚，救護人員給予清洗傷口、包紮止血並使用輪式擔架搬運下山，一行人費了九牛二虎之力，11點34分將傷者帶到登山口，由巴陵分隊救護車送往國軍桃園總醫院救治後，已無大礙。

79歲林姓老婦前往拉拉山賞巨木不慎趺倒摔破頭，消防員用輪式擔架救援。（記者李容萍翻攝）

79歲林姓老婦前往拉拉山賞巨木不慎趺倒摔破頭，消防員用輪式擔架救援。（記者李容萍翻攝）

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