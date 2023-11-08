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捕狗司機撞翁不治判國賠 高市動保處想轉給人力公司敗訴

陳姓男子開著動物保護管制稽查車撞傷老翁致死，高市動保處要人力派遣公司賠百萬國賠金踢鐵板。示意圖，非事故車輛。（資料照）

陳姓男子開著動物保護管制稽查車撞傷老翁致死，高市動保處要人力派遣公司賠百萬國賠金踢鐵板。示意圖，非事故車輛。（資料照）

2023/11/08 12:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由人力派遣公司指派到高市動保處擔任捕狗業務的陳姓男子，抓完狗後開車返回動保處途中，與凃姓老翁發生車禍，凃翁傷重送醫，在病床上躺了3年多過世，家屬提告民事求償和國家貼償都勝訴，高市動保處想把國賠加上利息的108萬餘元責任移轉給人力派遣公司，但人力派遣公司吞不下去，雙方鬧上法院後，法官判高市動保處敗訴。

判決指出，2016年5月7日下午4點多，陳姓男子開著動物保護管制稽查車，車上載著剛捕抓流浪狗，行經鼓山區九如四路及建榮路口時與騎著機車的凃姓老翁發生車禍，凃翁傷重送醫後，在病床上躺了3年多離世，陳男也被依業務過失重傷害罪判刑6月，得易科罰金定讞。

凃男遺孀和子女分別對陳男、人力派遣公司及高市動保處提告民事求償和國賠，民事求償部分，法官判陳男和人力派遣公司應連帶賠償99萬5千元定讞、國家賠償部分則判高市動保處要賠家屬90萬元。

高市動保處接獲判決後，認為依造雙方當時簽約規定，「如有違反交通規則、發生意外事故（含車禍肇事）及涉及他項權利義務關係，其所有責任及罰鍰由廠商或工作人員負完全法律責任」，因此動保處發文要求人力派遣公司要付這筆國賠費用，但人力派遣公司不肯吞下去，國賠金額加上利息，高市動保處向人力派遣公司提告索討108萬元。

高雄地院審理時，法官認為，雖然雙方合約有記載發生車禍事故廠商和工作人員要付法律責任，但這件車禍肇事主因是老翁不遵守交通規則，在「禁行機車」的路口未依兩段式左轉，陳男在歷審法院中都被認定僅佔30%責任，因此陳男在事故既無故意或重大過失，高市動保處無法依合約規定向廠商請求給付代償金，判高市動保處敗訴，可上訴。

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