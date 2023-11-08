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新北分署11月拍賣 樹林31年28坪公寓近582萬拍定

行政執行署新北分署昨舉行123聯合拍賣會，拍賣多筆住宅商辦，其中位於樹林區的公寓以581萬元拍定。（新北分署提供）

行政執行署新北分署昨舉行123聯合拍賣會，拍賣多筆住宅商辦，其中位於樹林區的公寓以581萬元拍定。（新北分署提供）

2023/11/08 10:44

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署昨舉行聯合拍賣會，其中，位於新北市樹林區新興街19巷2弄36號3樓公寓，屋齡約31年、坪數28坪，吸引10組人馬搶標，最終以581萬9999元拍定，平均每坪約20.8萬元；當日還有拍賣股票及其他不動產，所得金額共5069萬3361元，有效挹注國庫。

新北分署指出，板信商銀、華泰商銀、陽信商銀及太平洋電線電纜等4檔實體均順利拍定，拍定金額共4萬4845元。

同日下午3時進行不動產拍賣程序，其中，樹林區新興街公寓，屋齡約31年，底價為457萬元，本次為第3次拍賣，計有10張標單參與競標，最終以581萬9999元拍定，平均每坪約20.8萬元，溢價高達27％。

新北分署指出，板橋金扶輪廣場大廈地下2樓停車場，底價為1003萬5000元，以1127萬8000元拍定；另位於五股區中興路3段的農牧用地，坪數約670坪，持分為1/2，底價為3175萬元，以3355萬517元拍定。

新北分署表示，其餘三峽區大樓及土城區公寓等多筆不動產，則無人投標，新北分署將擇期再行拍賣，歡迎民眾持續關注新北分署官網訊息。

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