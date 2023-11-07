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飲料店老闆狂約炮工讀小妹 女員工得知竟索「封口費」

56歲老闆經常傳色色訊息給工讀小妹，並約砲、當小三，另名女員工發現竟索取「封口費」。（資料照）

56歲老闆經常傳色色訊息給工讀小妹，並約砲、當小三，另名女員工發現竟索取「封口費」。（資料照）

2023/11/07 23:03

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣56歲吳姓飲料店老闆，對店內一名15歲女工讀生心生愛慕，不但傳「我性能力很強」等色情訊息給對方，還利誘她當「小三」，後來吳男要在當地參選里長，同店內的21歲鄭姓女員工得知此事，於是截圖訊息威脅吳男給付「封口費」。彰化地院審理後，考量鄭女已與吳男和解，以恐嚇取財罪判處她有期徒刑3月、緩刑2年。

判決書指出，吳姓男子在彰化縣經營飲料店，在2021年間，他對店內15歲的工讀小妹不斷獻殷情，還以「以後讓妳做店長」等言辭，利誘工讀小妹當他的「性伴侶」，其後還以LINE簡訊傳「性，可以給身心健康，滿足，除非你性冷淡」、「而且我很強（性）」、「性能力強」、「性，也是培養訓練的，不是亂搞亂幹」、「很多夫妻就是因為性不協調而分手」等訊息，對女工讀生騷擾。

這名工讀小妹嚇得立刻離職，但她擔心另一名鄭姓女員工，也會受到店長騷擾，因此告知，並將與吳男對話截圖傳給鄭女做為佐證。

後來吳男參選里長，在競選期間鄭姓女員工將這些對話截圖傳給吳男，並以：「你應該不希望讓大家知道這些事情吧」、「你還要選里長」以及「封口費」等文字訊息，吳男立即報警處理。

檢方獲報後，一度以公職人員選罷法第98條第1項第1款，妨害他人競選等罪起訴鄭女，審理期間，鄭女坦承犯行，並與吳男達成民事調解，法官審理，截圖訊息僅在鄭女與吳男之間，未有證據有第三人對話等妨害他人競選犯行，予以無罪，另恐嚇取財部分，處有期徒刑3月，得緩刑2年。可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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