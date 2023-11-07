劉聖恕當共諜重判 第2波涉「空軍一號」勤務明宣判受矚目

松山指揮部鄭姓少校涉共諜案，高雄高分院明（8日）判決深受矚目。（記者鮑建信攝）

2023/11/07 22:19

〔記者鮑建信／高雄報導〕空軍退役上校劉聖恕等人涉嫌共諜案，其中劉等5人業經高等法院高雄分院，依違反國家安全法等罪，判刑2年至20年不等徒刑，院方明（8日）上午第2波宣判，松山指揮部鄭姓少校涉嫌交付重要機密情資，且松指部負責總統等高階官員「空軍一號」行政專機事宜，攸關總統、副總統安危，所涉情資敏感，判決結果倍受矚目。

據了解，2013年間，劉聖恕自空軍退役後，前往中國經商期間，被對岸情治單位吸收，回台發展共產黨組織，並刺探軍事機密，還透過友人設立空殼公司，掩護支付獲取軍機佣金。

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劉聖恕吸收對象以空軍、海軍為主，並找上孫姓退役中校和現役劉姓女少校夫妻，孫因積欠賭債出賣國家，夫婦2人除交付自己掌管的重要情資外，還佯稱要製作教材等理由，向同袍、部屬即同案被告鄧姓、龔姓、劉姓少校、鄭姓少校等人，索取重要機密文件，再把內容交付劉聖恕領取酬金。

今年月4初，檢調辦案人員展開收網行動後，高雄高分院上月底宣判，劉聖恕被重判徒刑20年，不法所得1760萬沒收，夫妻檔共諜孫姓中校和劉姓女少校則分處徒刑19年半和20年半，其餘龔姓少校判刑3年6月，鄧姓少校判刑2年，劉姓少校則無罪，劉聖恕、孫姓中校夫婦等3人，目前仍在押。

至於松山指揮部鄭姓少校涉案部分，檢方後來過濾、比對扣案情資，才查出他涉案並追加起訴，院方延至明天上午宣判，並因松指部負責「空軍一號」等行政專機勤務，攸關總統、副總統及政府高階官員安危，所涉情資敏感，判決結果格外令人矚目。

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