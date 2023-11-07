混凝土車捷運站出口前「烙賽 」 警環追到工廠開罰

新北市土城傳出捷運永寧站口三百餘公尺路面，遭混凝土車洩漏大量泥漿、砂石，造成途經駕駛險些失控，險象環生，居民直呼混凝土車烙賽並PO網，提醒行車安全，要求警方加強執法。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/07 21:04

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市民向本報爆料，指稱土城區一輛混凝土車深夜行經捷運永寧站出口，沿路掉落大量水泥漿、砂石，造成途經車輛頻頻失控，險象環生，警方獲報，先通知清潔隊移除，今天會同環保局，以車牌追到肇事的混凝土廠找到肇事車輛並開罰，業者最高會被開罰3萬6千元，並告誡若造成傷亡，恐涉及公共危險及過失致死罪嫌。

土城區民眾透露，7日晚間10時許，開車途經土城區中央路三段到捷運永寧站前路段時，突然一陣顛簸，車輛打滑頻臨失控，他連忙握緊方向盤，努力穩住車身，幸未釀禍，但已是飽受驚嚇，連忙向里長反映。

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大安里長張俊隆接獲里民通報，連忙趕到現場，發現水泥漿、砂石大量洩漏，里民直呼混凝土車「烙賽」，同步報警處理，警方到場，轉報清潔隊清除；途經民眾也將水泥漿滲漏路面影像PO網，提醒經過的用路人

土城警方、環保局稽查人員今天以車追人，到中央路三段一間預拌混凝土廠追查，出示違規影像、肇事車輛車牌，廠方證實為廠內車輛釀禍，警方通知肇事駕駛到案，依法最高可處罰1萬8千元，環保局也依違反廢清法，最高將處以1萬8千元。

常經過該處民眾指稱，近來土城區承天路、忠承路一帶，因四處工地同時開挖土方，砂石車大量出入，加上混凝土車出車，附近大型工程車頻繁出入，附近柏油路面因遭大量重車輾壓毀損，嚴重威脅附近居民、用路人安全，呼籲警方加強執法、通報道安會報因應。

新北市土城傳出捷運永寧站口三百餘公尺路面，遭混凝土車洩漏大量泥漿、砂石，造成途經駕駛險些失控，險象環生，居民直呼混凝土車烙賽並PO網，提醒行車安全，要求警方加強執法。（記者吳仁捷翻攝）

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