宜蘭波麗士辦理萬安46號演習官民通力合作 榮獲全國特優

「萬安46號」演習全國特優獎座。（圖由警方提供）

2023/11/07 16:37

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府警察局今年7月辦理軍民聯合防空「萬安46號」演習，榮獲全國特優，局長林武宏今天把獎座獻給縣長林姿妙，林姿妙感謝縣警局與縣府各局處協力配合，圓滿完成任務。

宜蘭縣警局舉辦的「萬安46號」演習，實施人車管制、疏散避難、戰災搶救、戰時災民收容救濟站開設等實作演練，演習期間，縣府團隊與義勇警察、民防大隊、民防團、防護團、中華電信、台鐵宜蘭運務段、佛光山蘭陽別院、佛教慈濟基金會、紅十字會等單位通力合作，驗證政府、民間團體的協調合作及資源整合。

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宜蘭縣警局資料顯示，宜縣648處防空疏散避難設施（地下室），可容留疏散避難人數50萬餘人，全縣人口數約45萬人，可容留疏散避難比率為1.12倍，一旦發生戰爭，足供縣民避難需求。

此外，宜縣防空疏散避難設施建築物外牆明顯處，設置新式防空疏散避難標示牌，重要路口也增設引導立牌，提供民眾防空避難方向指引；林武宏說，宜縣警局正在推動校園防空疏散避難宣導，持續強化防空疏散避難設施整備，將防空避難觀念推廣至校園及鄰里，以備不時之需。

宜蘭縣警局辦理「萬安46號」演習榮獲全國特優，局長林武宏（左）今天把獎座獻給縣長林姿妙。（圖由警方提供）

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