11/6 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

今晚（11月6日）開獎的第112000265期今彩539、第112000265期雙贏彩、第112000089期威力彩頭獎均摃龜。

2023/11/06 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月6日）開獎的第112000265期今彩539、第112000265期雙贏彩、第112000089期威力彩頭獎均摃龜。

第112000089期威力彩中獎號碼為「第一區：11、15、22、30、33、38」，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎17注中獎，每注可得15萬元；肆獎99注中獎，每注可得2萬元；伍獎511注中獎，每注可得4000元；陸獎3224注中獎，每注可得800元；柒獎5856注中獎，每注可得400元；捌獎3萬2199注中獎，每注可得200元；玖獎3萬9618注中獎，每注可得100元；普獎7萬2193注中獎，每注可得100元。

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第112000089期38樂合彩中獎號碼為「11、15、22、30、33、38」，五合摃龜；四合13注中獎，每注可得6萬7500元；三合177注中獎，每注可得5750元；二合1872注中獎，每注可得750元。

第112000265期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、07、12、13、16、17、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎4注中獎，每注可得10萬元；參獎96注中獎，每注可得500元；肆獎1164注中獎，每注可得100元。

第112000265期今彩539中獎號碼為「04、05、26、37、39」，頭獎摃龜；貳獎195注中獎，每注可得2萬元；參獎6774注中獎，每注可得300元；肆獎7萬5261注中獎，每注可得50元。

第112000265期39樂合彩中獎號碼為「04、05、26、37、39」，四合2注中獎，每注可得21萬2500元；三合190注中獎，每注可得1萬1250元；二合6782注中獎，每注可得1125元。

第112000265期3星彩中獎號碼為「180」，正彩34注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000265期4星彩中獎號碼為「2280」，正彩20注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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