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全台第二例！法院命花蓮選委會進花監設投票所供受刑人投票

北高行命花蓮縣選委會應於訴訟確定前，於花蓮監獄內設置投票所供賴男投票。（資料照）

北高行命花蓮縣選委會應於訴訟確定前，於花蓮監獄內設置投票所供賴男投票。（資料照）

2023/11/06 17:32

〔記者溫于德／台北報導〕明年1月將舉行總統和立委大選，在花蓮監獄賴姓受刑人為了投票，提起行政訴訟並聲請定暫時狀態假處分。台北高等行政法院今日作出裁定，要求花蓮縣選委會應於訴訟確定前，於監所內設置投票所供賴男投票。本件是繼北監林姓受刑人提出聲請獲准後，全台第2件由法院准許受刑人在監投票的案件。

第一件獲北高行裁准於監獄內設立投票所的案件，是由台北監獄林姓受刑人提出。林姓受刑人的戶籍於4年前遷入位在桃園市龜山區的台北監獄，他主張可以參與投票，要求獄中設置投票所被拒，決定提告。

北高行說明，選舉權受憲法保障，林男因監所未設置投票所，導致無法行使投票權。桃市選委會雖稱受刑人可依規定申請外出投票，但監獄行刑法規定，受刑人外出制度是為了強化就業職能、才藝或技能，且應符合「在監執行逾三月」與「行狀善良」或「具特殊才藝或技能」的要件；國家仍須保障無法外出的受刑人享有投票權，且監所內設置投票所並未違反選罷法規定。

北高行也指，獄中管理人力吃緊，戒護受刑人外出投票得面臨人犯脫逃的危險，若由選委會在監所內設置投票所供在籍受刑人投票，顯然更能降低行政成本與意外風險。再者，距離明年選舉僅剩三個月，若待本案訴訟確定，選舉已結束，會對受刑人產生「重大損害」與「時間上的急迫危險」，屬於可聲請定暫時狀態假處分的條件。

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