國6隧道疑見掉落物急煞釀追撞 車流一度回堵逾2公里

國道6號西向24.8K即國姓2號隧道內，發生2車追撞事故，占用內側車道。（記者佟振國翻攝）

2023/11/06 16:38

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉國道6號西向國姓2號隧道內，今天下午發生2車追撞事故，造成1人受傷，現場占用內側車道，一度造成後方回堵達2公里，國道警初步調查，白色福特休旅車駕駛稱看到前方有掉落物而急踩煞車，導致後方的Nissan雙門跑車駕駛反應不及追撞車尾而受傷送醫，詳細肇事原因由警方進一步調查釐清。

國道7隊表示，國6西向24.8K即國姓2號隧道內，下午1時29分發生2車追撞事故，現場占用內側車道，一度造成後方回堵約2公里，獲報立即通知緩撞車、巡邏車及國姓消防分隊救護車前救護，事故約50分鐘排除，交通陸續恢復正常。

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警方初步分析，是因行駛前方的白色福特休旅車在隧道內急煞，導致後方灰色Nissan雙門跑車反應不及追撞，2車的車頭、車尾嚴重凹陷受損，也造成跑車車主受傷送醫救治，幸無生命危險。

據了解，白色休旅車駕駛指稱是看到前方有掉落物，才會緊急煞車，但現場員警進一步搜尋，只發現一小塊輪胎皮，是否造成事故原因，警方還要進一步調查確認，警方也呼籲民眾行駛高速公路應遵守速限與保持安全車距，若遇前方狀況才能順利煞停，若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

國6西向國姓2號隧道內2車追撞事故，一度造成車流回堵約2公里。（記者佟振國翻攝）

國道警方調查白色福特休旅車疑見前方有掉落物而急煞，導致後方車輛追撞。（國道7隊提供）

由於前方白色休旅車急煞，後方的灰色雙門跑車駕駛反應不及追撞，造成車頭毀損。（國道7隊提供）

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