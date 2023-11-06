警攔車與駕駛爆激烈交鋒 影曝光長官力挺

警員發現休旅車閃紅燈停在路中央覺得可疑將之攔下，不料與駕駛爆發激烈言詞交鋒。（警方提供）

2023/11/06 13:14

〔記者湯世名／彰化報導〕「你們莿桐所的警察都這樣！」1輛休旅車今天凌晨行經彰化市一處路口時，被後方騎警用機車巡邏的彰化警分局莿桐派出所黃姓警員認為可疑，當街攔查，不料引起駕駛與乘客不滿，質疑沒有違規為何要攔查，警員則稱車停路中央疑似酒醉因此盤查，雙方爆發激烈言詞交鋒，最後車輛被放行，影片PO網引發正反兩方熱議。

彰化警分局長官則在看過員警密錄器後，對於黃員深夜依法積極盤查人車表達力挺。

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從警員密錄器顯示，黃員今天凌晨行經彰化市中華西路與精華街閃紅燈路口，發現1輛休旅車停在路中央認為可疑，當場把對方攔下，不料引發駕駛與乘客不滿。黃員稱路口閃紅燈為何要停下？女駕駛則稱「我要停下來看一下有沒有車子啊」，她又沒有違規，一旁的男乘客也幫腔說，「你們莿桐所的警察都這樣」，他住附近的朋友都這樣，員警只要看到車就攔，實在太多次，「我們受不了了」。

黃員說，此為閃紅燈路口，休旅車在路中間停有點久，未依緊急狀況停路中，他以為有狀況因此攔車，他是合理攔查，若有異議就調監視器，有違規就會依法舉發。

影片PO在臉書社團《爆怨公社》引發大批網友議論，有人質疑警方想攔就攔，但也有網友表達支持員警攔查，正反兩派熱議。

彰化警分局則發聲明指出，有關民眾在社群網路貼文質疑遭員警不當攔查，經勘驗現場蒐證影片，員警依照經驗法則認為該輛車疑似酒駕停在路中間予以攔查，盤查過程中員警態度堅定，對方當事人情緒較為激動，員警盤查身分後沒有其他刑事犯罪疑慮予以放行。對於警員深夜依法積極盤查人車持肯定立場，呼籲民眾遇到類似狀況依法應該配合並尊重執法人員。

員警發現休旅車閃紅燈停在路中央覺得可疑將之攔下盤查，不料與駕駛及乘客爆發激烈言詞交鋒。（警方提供）

員警發現休旅車閃紅燈停在路中央覺得可疑將之攔下，駕駛與乘客認為警方故意找麻煩，雙方爆發激烈言詞交鋒。（警方提供）

員警發現休旅車閃紅燈停在路中央覺得可疑將之攔下，駕駛與乘客認為警方故意找麻煩，雙方爆發激烈言詞交鋒。（翻攝臉書爆怨公社）

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