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清洗醬油槽疑沼氣濃度高 3人先後暈厥命危

3名員工陸續昏厥在醬油槽內，消防隊緊急搶救，全部送醫。（記者吳俊鋒攝）

3名員工陸續昏厥在醬油槽內，消防隊緊急搶救，全部送醫。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/06 12:11

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化區1家知名的醬油廠，今天上午發生3名員工受困醬油槽內的意外，1人先下去清洗，疑因發酵後的沼氣濃度高，當場倒地，2同事見狀，立刻入內相救，全部昏厥，一度都無生命徵象，消防隊趕到，緊急CPR並送醫，到院前都有恢復心跳，但仍未脫離險境。

南市消防局於上午8點48分獲報，立刻調派7車、14人趕往搶救，廠方也先行以器具切開醬油槽，協助打火弟兄將受困員工陸續抬出。

最初3人都已OHCA，消防隊全力CPR，其中1名員工現場有恢復心跳，另2位仍無生命徵象，都緊急送醫。

送醫途中，消防隊員持續CPR了30分鐘，原本無生命徵象的2人，到院前也都恢復心跳。目前在成大醫院的是38歲穆姓男子與52歲吳姓男子，仍在急救中，未脫離險境；

另1名55歲吳姓男子，在永康奇美醫院，急救後恢復生命徵象，一樣仍未脫離險境，將轉入加護病房。

醬油槽高度逾2米，鄭姓業者提到，裡頭僅剩發酵後的底渣，3名員工要清洗，1人先從上方出入口下去，一因沼氣濃度仍高，當場昏厥。

另2名員工見狀，立刻下去相救，卻也都不支倒地，全部受困，廠方先從旁邊切了1處開口，並灌入氣體，避免3人持續缺氧。

消防隊抵達後，擴大開口處，陸續將受困的3人全部救出，急救並送醫；發生意外的是成功醫油廠，為75年的老字號業者，遠近馳名。

原在現場善後的業者，聽聞3名員工後來都有恢復心跳，激動地哭了起來，直說希望上天保佑，大家都平安無事。正由警方與勞檢所調查，釐清意外原因。

3名員工陸續昏厥在醬油槽內，消防隊緊急搶救，鄭姓業者說明當時情形。（記者吳俊鋒攝）

3名員工陸續昏厥在醬油槽內，消防隊緊急搶救，鄭姓業者說明當時情形。（記者吳俊鋒攝）

3名員工陸續昏厥在醬油槽內，消防隊緊急搶救全部送醫。（記者吳俊鋒攝）

3名員工陸續昏厥在醬油槽內，消防隊緊急搶救全部送醫。（記者吳俊鋒攝）

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