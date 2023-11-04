不適格！財政部科員不聽法官屢勸 考績拿乙堅告法務部敗訴

羅姓科員敗訴確定。（資料照）

2023/11/04 23:09

〔記者吳政峰／台北報導〕財政部台北國稅局政風室一名羅姓科員，不滿2019年的考績被財政部政風處評列為乙等，氣得提告，但興訟對象卻是法務部。一審台北高等行政法院多次敘明被告應為財政部，羅員卻堅持法務部是核定機關，不願變更，導致敗訴；二審最高行政法院亦認為，一審已闡明法務部的被告當事人不適格，日前駁回上訴，全案確定。

羅員2019年考績被評為78分，拿到乙等，他質疑是因為指正同仁違反保密義務行為，反遭主管報復，於考績評擬時徇私不公，興訟要求法官確認原處分無效，應把考績改列甲等。羅員認為政風上級單位為廉政署，而法務部管轄廉政署，可核定考績，故把法務部列為被告。

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一審合議庭直言，本件處分權責機關為財政部，羅員以法務部為被告，屬當事人不適格。合議庭一開始暗示「本件被告不會是其他的機關？」、「做成這個處分的是誰？如果是財政部政風處作成的，那你要對誰確認該行政處分無效？」，但羅員堅持財政部不是管轄機關，所以要告法務部，「因為他們是核定機關，也是管轄機關。」

合議庭見暗示無效，直接開門見山說「本件處分機關為財政部，應以財政部為被告，並提起撤銷訴訟」，但羅員仍認為「有權做考績處分的就是法務部，不是財政部政風處」、「法務部是核定機關，依最高行政法院見解原則上是以原處分機關財政部政風處為被告，但例外是可以以核定機關為被告」、「給我適法的行政處分。」

合議庭指出，羅員不服考績評定，應提起撤銷訴訟，而非確認訴訟，並以財政部為被告，法務部僅於適法性監督範圍內進行核定，羅員誤解此見解，經數度闡明，仍堅持以法務部為被告，屬於當事人不適格，去年駁回其訴。

羅員提起上訴，一意孤行，依舊告法務部。二審合議庭指出，一審已說明羅員起訴的被告不適格，並無違誤，其仍執其一己主觀見解，主張不可採，日前駁回上訴，全案確定。

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