得寸進尺！餐廳老闆供愛心餐 對方卻點菜要烤魚雞湯

餐廳老闆提供愛心餐點給需要的人，網友卻將老闆的好意當作理所當然，竟要求菜色種類；示意圖。（資料照）

2023/11/04 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名餐廳老闆發文表示，近日收到一名網友私訊，對方透露自己是他的忠實粉絲，接著提起因家中經濟困難，希望能索取一些餐點，而原PO直接答應送5份炒飯讓對方過來拿，而該網友之後還開口要求烤魚、雞湯及兩份炒泡麵，讓原PO直呼「我當我救濟，你當我慈濟」。

據「爆怨公社」文章表示，原PO是一名餐廳老闆，近期收到一名網友的私訊，對方開頭說道，「老闆你好，常常在網路看你的文章，是你的粉絲，因為家中經濟困難不寬裕，能不能跟你要一些食物，謝謝你」，而原PO一看見訊息就回應，「可以啊你們家裡幾個人」；對方回答「家裡有五個人，謝謝你的幫忙」，老闆則答應對方會炒5份炒飯，讓該粉絲有空來拿。

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沒想到，該名粉絲卻再次傳訊說道，「謝謝你，聽說你們的烤魚還有雞湯也很好吃，我想多各要一份可以嗎？」，甚至還「加點」2份炒泡麵，原PO看到訊息時，認為粉絲得寸進尺，把愛心餐點當作理所當然，便回應「可以沒問題，這樣五個炒飯450、烤魚雞湯1400、泡麵兩個我贈送，總共1850，感謝」，而對方還厚著臉皮詢問，「你不是要送我吃嗎」，理所當然的態度令原PO非常傻眼回應，「我每送啊」（不爽）。

貼文發出後，許多網友紛紛留言回應，「不知恥近乎神勇」、「就是有這種人，才會讓有真正需要幫助的人喪失機會」、「人家是溫飽就好，他倒是點起菜來了」、「蘇乞兒都沒那麼囂張」、「笑死，很敢開口欸」、「要人家幫忙還要點菜，有沒有事啊」、「傻眼，開口要東西還指定菜色」、「得了便宜還賣乖」。

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