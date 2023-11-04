港男花言巧語喚「老婆」六旬失婚婦被騙走1000萬

六旬婦人被1名自稱香港人的林姓男子，以投資為幌騙走1千萬元。 基隆市警察局刑事警察大隊副大隊長呂景發呼籲，民眾面對網路交友訊息，應謹慎小心查證，切勿一時失察輕信網路交友訊息，以免被騙了感情又丟了血汗錢。（記者林嘉東攝）

2023/11/04 19:37

〔記者林嘉東／基隆報導〕六旬婦人去年11月間從網路結識1名自稱香港人的林姓男子，兩人互加line好友聊天，平時林男對陳女噓寒問暖，2人日久生情，還以「老公、老婆互稱」，林男邀陳婦投資，陳婦被愛情沖昏頭，前後投資1千萬台幣，才知被騙。基隆檢警循線逮到孫姓幣商，成功將他羈押禁見，續查在逃林姓共犯。

基隆市警局刑事警察大隊偵四隊去年11月間獲報，60多歲已離婚多年的陳姓婦人，在網路上認識1名林姓男子，2人互加line好友聊天，網路感情持續升溫，後來還以老公、老婆互稱。

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林男見時機成熟，對陳婦誆稱一起投資，開創屬於2人的事業；陳婦信以為真，陸續匯款到林指定的帳戶內，累計到今年6月共匯入1000萬元，把前夫給她的贍養費都花光了。

林男再以他要來台定居，再騙陳婦幫他繳納稅金，陳婦又跑去銀行匯款，銀行告知港人來台定居，不須繳納稅金，陳婦才恍然大悟，被愛沖昏頭，中了詐團圈套。

警方追查陳婦匯款金流，發現都進了孫姓幣商戶頭內；經報請檢察官指揮查出，陳婦被詐團詐騙欲成立的公司，就是孫男成立的空殼公司，孫以從事虛擬貨幣為幌，與詐團合作製造假對話交易紀錄，讓外界以為他是幣商，躲避警方追緝。

案經檢察官發動搜索將孫姓男子等6人緝捕到案，向法院聲押主嫌孫男獲准，並追查在逃林姓男子。

刑大副大隊長呂景發呼籲，詐騙手法無奇不有，民眾在面對網路交友訊息，應謹慎小心查證，切勿一時失察輕信網路交友訊息，以免被騙了感情又丟了血汗錢。如有任何疑惑可撥打洽詢110警察機關或165反詐騙諮詢電話查證。

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