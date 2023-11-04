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誤信投資高價普洱茶餅可獲利 退休男想匯65萬被金山警攔下

金山警分局金山派出所警員楊子儀（中），與郵局女行員（右2）、經理（右1）一起攔阻徐姓男子匯款；金山分局長蔣叔君（左2）、與偵查隊長鄭羽舜，豎起大拇指稱讚。（記者林嘉東翻攝）　

金山警分局金山派出所警員楊子儀（中），與郵局女行員（右2）、經理（右1）一起攔阻徐姓男子匯款；金山分局長蔣叔君（左2）、與偵查隊長鄭羽舜，豎起大拇指稱讚。（記者林嘉東翻攝）　

2023/11/04 17:07

〔記者林嘉東／新北報導〕徐姓男子誤信Line上女網友「靜靜」，投資高價普洱茶可獲取高額報酬，跑到郵局執意匯款台幣65萬元，金山分局警員獲報靈機一動，要求徐男嘗試聯繫群組中其他網友，馬上被踢出群組，徐男這才恍然大悟遇到詐騙；警民合作，聯手保住他65萬元血汗錢。

新北市金山警分局2日接獲轄內金山郵局通報，有徐姓儲戶跑來要匯款65萬元至不明帳戶，疑中了詐團圈套。金山派出所警員楊子儀、李權洋立即趕到郵局，與女行員、郵局經理連手勸阻徐男，徐男才恍然大悟，保住血汗錢。

警方指出，54歲已退休的徐男是在上個月初，透過手機通訊軟體Line，認識自稱「靜靜」的女網友，與女網友聊天時，「靜靜」聲稱自己買賣普洱茶很有眼光，獲利頗豐，隨後張貼近來投資獲利的數字給徐男，並邀徐男一起加入普洱茶買賣群組。

徐男加入群組後，被慫恿購買20塊高價普洱茶餅（每塊1000美金），要求徐男先匯台幣65萬元到指定戶頭，並叮嚀徐男匯款時要告訴行員，匯款目的是用來投資或還債。

徐男不會匯款，行員在協助他匯款過程中，察覺他神色異常，極有可能遭到詐騙，隨即通知金山派出所，但徐男仍堅信，是投資而非遇到詐騙。警員楊子儀靈機一動，請徐男聯繫群組內其他網友；未料，馬上被踢出群組，徐男發現突遭退群，才恍然大悟遇到詐騙。

金山分局長蔣叔君呼籲，近來投資詐騙案件頻傳，市民務必尋求正常管道，避免私下與陌生網友交易，落入詐騙陷阱，如有疑問可撥打165反詐騙專線進行諮詢，守護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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