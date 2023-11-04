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法務部召開跨國詐欺研討會 追回拉法葉43億元贓款幕後推手現身

法務部長蔡清祥盼我國與各國司法互助，打擊跨境犯罪。（記者吳政峰翻攝）

法務部長蔡清祥盼我國與各國司法互助，打擊跨境犯罪。（記者吳政峰翻攝）

2023/11/04 12:07

〔記者吳政峰／台北報導〕隨著網際網路的蓬勃發展，結合電信、金融服務的詐欺案件，不但其型態與技術不斷進化，更逐漸成為集團化、組織化、跨國化的跨境犯罪，法務部為此召開「2023年打擊跨境詐欺犯罪國際研討會—從國際合作提昇打擊跨境詐欺」，邀請美國、加拿大、波瀾、瑞士、泰國等司法人員共同研商，而協助我國追拉法葉案贓款長達20年的瑞士聯邦司法局合作科科長Pascal Gossin，也受邀出席。

法務部表示，為徹底且有效打擊跨境犯罪，並強化台灣與國際執法機關間的司法合作，尤其是針對網路詐欺犯罪能嚴加查緝，使其無所遁形，10月31日與11月1日舉行「2023年打擊跨境詐欺犯罪國際研討會—從國際合作提昇打擊跨境詐欺」。

此次由國際及兩岸法律司主辦、最高檢察署、高等檢察署協辦的國際研討會，首次邀集包括美國、加拿大及波蘭等之司法部、瑞士聯邦司法局、泰國總檢察署、美國國土安全部國土安全調查署駐台聯絡官等，與我國進行司法互助的司法人員共同參加，並與國內專精打擊詐欺犯罪之檢、警、調等執法人員及法官進行交流。

法務部指出，研討會中，就跨境聯合執法、打擊跨境電信詐欺機制與經驗分享、查緝不法所得的機制與實踐、情資交換與司法互助等議題，均有深度討論與交流，對於強化我國執法人員就跨國合作的運作模式、偵辦技巧之認識極有助益。

法務部強調，本次邀集的外賓，均與我國在司法互助事務方面有長期的合作關係，尤其瑞士聯邦司法局合作科科長Pascal Gossin，在其長達20年的協助下，我國終於今年成功取回拉法葉案汪家在海外的不法所得約43億元，部長蔡清祥特於Gossin科長來台參與本次研討會之際，代表法務部致贈感謝狀與紀念品，並期勉未來台灣與世界各國的司法互助，成為打擊跨境犯罪的重要力量。

法務部說明，蔡清祥上任以來，積極推動司法互助，除與眾多國家簽定刑事司法互助條約或協定及進行司法互助外，亦透過國際研討會的舉辦，強化與各國的交流和合作。

法務部召開「2023年打擊跨境詐欺犯罪國際研討會‧從國際合作提昇打擊跨境詐欺」。（記者吳政峰翻攝）

法務部召開「2023年打擊跨境詐欺犯罪國際研討會‧從國際合作提昇打擊跨境詐欺」。（記者吳政峰翻攝）

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