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鄰居吵架一刀刺到肚破腸流 法官認為不算殺人

鄰居吵架被水果刀刺破肚子，法官認為不具殺人犯意裁定公訴不受理。示意圖。（資料照）

鄰居吵架被水果刀刺破肚子，法官認為不具殺人犯意裁定公訴不受理。示意圖。（資料照）

2023/11/04 10:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕郭姓男子一大早在馬路叫囂，吵醒睡夢中的蕭姓鄰居，蕭男質問「七早八早在吵三小？」被暴怒的郭男持水果刀捅破肚，幸送醫挽回一命，檢方依殺人未遂起訴郭男，但法官認為，郭男只刺蕭一刀，沒有再追砍對方，不具殺人犯意，加上雙方已和解，裁定公訴不受理。

判決指出，今年1月8日上午7點多，住在旗津的蕭姓男子被郭姓鄰居吵醒，蕭男外出買早餐時，見郭男從他家門前經過，蕭問對方：「七早八早在吵三小？」郭不爽反嗆：「不然你想怎樣？」雙方為此爆發激烈扭打衝突；過程中，郭男拿出隨身攜帶的水果刀，朝蕭男肚子捅了一刀，隨即便逃離現場。

蕭男肚子中刀後，腸子掉出來，他捂著肚子被救護車送醫後挽回一命，警方循線逮捕郭男送辦，檢察官認為，郭男明知頭部、腹部為人體重要部位，若持水果刀往人體頭部、腹部砍擊，均足以致人於死，仍因此認定他具有殺人之不確定犯意，偵結後依殺人未遂罪起訴。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，但法官認為，殺人未遂與傷害兩罪之間的區別，應視加害人有無殺意為斷，被害人受傷程度、被害人受傷處所是否為致命部位，及傷痕多寡輕重如何，僅能作為有無殺意的參考，不能以此推斷區別殺人未遂與傷害的絕對標準，仍須審酌當時情況。

法官指出，郭男帶著水果刀準備去漁船工作，途中因與蕭男發生口角衝突，才會持刀刺傷對方，且兩人過去沒有仇怨糾紛，根據現場監視器畫面，郭男只刺蕭一刀，沒有再繼續追砍，可知衝突發生時，因雙方距離甚近且情況混亂，郭隨手取出水果刀刺向蕭的腹部，不具殺人犯意，加上雙方在檢方偵查時已達成和解，因此認定不構成殺人罪，裁定本案公訴不受理，可上訴。

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