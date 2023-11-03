彰警查扣詐騙所得逾7千萬 獲警界奧斯卡獎「國家警光獎」

彰化縣警局獲頒國家警光獎團體組偵查犯罪類優等，由副局長陳銘欽代表受獎。（彰化縣警局提供）

2023/11/03 13:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕不讓人民心血錢遭詐騙，彰化縣員警化身為打詐特攻隊，從去年7月到今年4月期間，總共獲詐欺集團24件231人、車手238人，查扣不法所得7065萬餘元，拿下警界最高榮譽國家警光獎的團體組偵查犯罪類優等！

「國家警光獎」有警界奧斯卡獎之稱，彰化縣警局共獲得3個獎項，除了以打詐成績獲頒團體獎以外，在個人獎部分，刑事警察大隊偵查佐陳宏斌獲頒「反黑肅槍類」個人獎，另一名偵查佐吳家穎獲頒「查緝毒品類」個人獎。

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彰化縣警局表示，獲獎的陳宏斌在反黑肅槍表現非常優異，破獲栽種大麻729株案件及查獲10枝長短槍枝、子彈794顆。而獲頒查緝毒品個人獎的吳家穎，在LINE社群發現販賣第二級毒品大麻廣告，全力溯源往上偵辦，突破重重困難，共溯源5層毒品上手，總計查獲320株大麻、大麻約4655公克，追查毒品源頭大有斬獲。

彰化縣警局局長張國雄表示，彰化不僅在「國家警光獎」交出亮麗的成績單，在選前淨化治安部分也成果豐碩，從10月23日到11月1日止進行選前大掃蕩，總計掃黑檢肅治平案件10件51人到案、查獲槍砲案4件4人，查扣非制式手槍2枝、霰彈槍3枝、模擬槍1枝及空氣槍3枝；在查獲詐欺集團部分，共查獲33件161人，查扣現金595萬餘元、汽車1臺、房屋2處，查扣不法所得價值總計5353萬餘元。

張國雄表示，為維護明年總統、副總統及立法委員選舉工作，呼籲民眾如果有相關賄選、選舉賭盤等情資，可撥打110或向警察局刑事警察大隊（04-7619783）檢舉，檢舉人身分絕對保密，所檢舉案件亦有檢舉獎金可領取。請民眾踴躍檢舉。

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彰化縣警局刑大偵查佐吳家穎，獲頒查緝毒品類的國家警光獎。（彰化縣警局提供）

彰化縣警局刑事警察大隊偵查佐陳宏斌，獲頒反黑肅槍類的國家警光獎。（彰化縣警局提供）

彰化縣警局進行選前大掃盪，在詐欺集團部分查扣賓士車一輛。（彰化縣警局提供）

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