新北分署11月拍賣 多筆住宅商辦

行政執行署新北分署定於11月7日舉行123聯合拍賣會，將拍賣多筆住宅商辦。（新北分署提供）

2023/11/03 10:30

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署定於11月7日舉行123聯合拍賣會，將拍賣多筆住宅商辦，遍及板橋、三峽、土城、樹林、林口等各區；當日另有5檔股票、1檔出資額及5筆商標權進行拍賣。

新北分署指出，11月7日上午10時，先拍賣板信商銀、華泰商銀、陽信商銀、太平洋電線電纜及微欣能源科技股份有限公司等5檔實體股票、永霖興業有限公司的出資額及5筆商標權。

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同日下午3時進行不動產拍賣，拍賣板橋區「金扶輪廣場大廈」11樓，有114.4坪，底價3813萬、「金扶輪廣場大廈」地下1樓商場，有54.7坪，底價1056萬餘元、「金扶輪廣場大廈」地下2樓停車場，共77坪，底價1003萬餘元，上述3物件均為第3拍，拍定後不點交。

另有三峽區「薇多綠雅社區」9樓住家，共33.4坪，底價739萬餘元，土城區中央路一段253之1號4樓公寓，坪數33.6坪，底價1415萬，及林口區中山路29巷7號公寓，共78坪，底價1700萬，上述3房均為第一拍，拍定後點交，還有第三拍的樹林區新興街19巷2弄36號3樓公寓，底價457萬，坪數28坪，拍定後點交。

此外，當日另拍賣鶯歌區透天厝持分，及位於板橋、三峽、中和、永和、五股、三重的土地共63筆。

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