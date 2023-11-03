為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

新北分署11月拍賣 多筆住宅商辦

行政執行署新北分署定於11月7日舉行123聯合拍賣會，將拍賣多筆住宅商辦。（新北分署提供）

行政執行署新北分署定於11月7日舉行123聯合拍賣會，將拍賣多筆住宅商辦。（新北分署提供）

2023/11/03 10:30

〔記者王定傳／新北報導〕法務部行政執行署新北分署定於11月7日舉行123聯合拍賣會，將拍賣多筆住宅商辦，遍及板橋、三峽、土城、樹林、林口等各區；當日另有5檔股票、1檔出資額及5筆商標權進行拍賣。

新北分署指出，11月7日上午10時，先拍賣板信商銀、華泰商銀、陽信商銀、太平洋電線電纜及微欣能源科技股份有限公司等5檔實體股票、永霖興業有限公司的出資額及5筆商標權。

同日下午3時進行不動產拍賣，拍賣板橋區「金扶輪廣場大廈」11樓，有114.4坪，底價3813萬、「金扶輪廣場大廈」地下1樓商場，有54.7坪，底價1056萬餘元、「金扶輪廣場大廈」地下2樓停車場，共77坪，底價1003萬餘元，上述3物件均為第3拍，拍定後不點交。

另有三峽區「薇多綠雅社區」9樓住家，共33.4坪，底價739萬餘元，土城區中央路一段253之1號4樓公寓，坪數33.6坪，底價1415萬，及林口區中山路29巷7號公寓，共78坪，底價1700萬，上述3房均為第一拍，拍定後點交，還有第三拍的樹林區新興街19巷2弄36號3樓公寓，底價457萬，坪數28坪，拍定後點交。

此外，當日另拍賣鶯歌區透天厝持分，及位於板橋、三峽、中和、永和、五股、三重的土地共63筆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
東港某藝品店物品10/11再拍賣 茶具、關公及達摩木雕半價出清
2023/10/04 13:47

東港某藝品店物品10/11再拍賣 茶具、關公及達摩木雕半價出清
行政執行署彰化分署拍賣 日製美式重機亮相
2023/09/27 20:19

行政執行署彰化分署拍賣 日製美式重機亮相

步步驚險！八點檔男神完攀郊山之王劍龍稜
士林分署拍賣泰達幣、商辦大樓....國庫進帳6257萬
2023/09/05 17:55

士林分署拍賣泰達幣、商辦大樓....國庫進帳6257萬
聯利輪罰款中國籍船東擺爛 執行署6600萬起拍
2023/08/04 09:42

聯利輪罰款中國籍船東擺爛 執行署6600萬起拍
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播