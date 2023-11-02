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11/2 今彩539開出3注！800萬獎落台北、台中、高雄

今晚（11月2日）開獎的第112000262期今彩539頭獎開出3注；第112000088期威力彩、第112000262期雙贏彩頭獎均摃龜。

今晚（11月2日）開獎的第112000262期今彩539頭獎開出3注；第112000088期威力彩、第112000262期雙贏彩頭獎均摃龜。

2023/11/02 22:25

相關新聞連結：
威力彩頭獎連10摃 下期上看5億

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月2日）開獎的第112000262期今彩539開出3注，分別由台北市內湖區內湖路一段591巷5號「糖水間彩券行」、台中市神岡區社口里中山路460號1樓「明泰彩券行」、高雄市鼓山區鼓山二路222號「好朋友電腦彩券行」開出；第112000088期威力彩、第112000262期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000088期威力彩中獎號碼為「第一區：09、15、20、28、36、37」，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎3注中獎，每注可得15萬元；肆獎51注中獎，每注可得2萬元；伍獎375注中獎，每注可得4000元；陸獎2613注中獎，每注可得800元；柒獎4705注中獎，每注可得400元；捌獎2萬5841注中獎，每注可得200元；玖獎3萬3421注中獎，每注可得100元；普獎5萬8087注中獎，每注可得100元。

第112000088期38樂合彩中獎號碼為「09、15、20、28、36、37」，五合摃龜；四合4注中獎，每注可得6萬7500元；三合95注中獎，每注可得5750元；二合2230注中獎，每注可得750元。

第112000262期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、07、09、10、13、14、15、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎100注中獎，每注可得500元；肆獎1081注中獎，每注可得100元。

第112000262期今彩539中獎號碼為「03、06、07、33、37」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎216注中獎，每注可得2萬元；參獎6516注中獎，每注可得300元；肆獎7萬1878注中獎，每注可得50元。

第112000262期39樂合彩中獎號碼為「03、06、07、33、37」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合402注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬203注中獎，每注可得1125元。

第112000262期3星彩中獎號碼為「928」，正彩53注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000262期4星彩中獎號碼為「3838」，正彩37注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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