屏檢起訴批「甘為中國滲透來源運用」 國民黨議員郭再添回應了

郭再添受訪反問檢方，那些藥不過2萬元，是要怎麼滲透？。（記者陳彥廷攝）

2023/11/02 22:57

相關新聞連結：

涉接受中資賄選 屏東縣議員郭再添夫婦起訴

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨籍屏東縣議員郭再添去年5月接受來自中國廣東省相關台辦機關、人員資助，引進「蓮花清瘟膠囊」40箱、「DEWEI快篩試劑」2箱，在競選服務處發放，還臉書PO文宣傳，涉嫌違反藥事法、反滲透法及公職人員選舉罷免法被起訴。郭再添今天下午出面回應說，他根本沒有發給除了留滯台灣的中生以外的人，只要有人指認，他以後所有東西都不選直接退選，認為這個政治的事件被搞得太離譜。

請繼續往下閱讀...

屏東地檢署今天發出新聞，措辭強烈的指出，郭再添為屏東縣議員，竟甘為滲透來源所運用，在疫情期間輸入禁藥及未經核准的醫療器材，利用民眾亟欲治病的心態，滿足其個人競選利益，對台灣民主秩序戕害甚鉅，又以聚眾包圍同選區次級民意代表競選服務處的暴力手段脅迫、抗拒員警依法執行職務，嚴重侵害他人及社會法益，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢察官並認為，郭再添的王姓妻子定居台灣長達20年，自88年起擔任「廣東飛台茶業有限公司」法定代表人，為避免喪失中國地區公司代表人資格，不願辦理註銷中國戶籍而融入我國民主秩序生活狀況，一面享受自由，另一面卻又配合滲透來源自中國的統戰工作，造成我國選舉風氣敗壞，建請法官量處次重於郭再添的刑度，以資警惕。

郭再添今天受訪說，被查獲的蓮花清瘟膠囊和快篩是中國廣東台辦要給中國留學生，透過他寄送，且寄出去的收件人都有列冊。他事前不知道這些是台灣的禁藥，因為在港澳、中國都藥房都買得到，台灣只要上網也能搜尋得到，加上他之前已帶回來自己食用幾十盒，也沒有被海關攔查，後來寄進來的40箱海關也都放行，若是違法藥物照理講早就該被攔下，他就會知到屬於台灣的禁藥。

至於行賄部分，他則指出，這些藥1盒不過10塊錢，當時因為疫情嚴重，但這些中國留學生無法取得藥品，想說發揮同胞和互愛精神幫忙他們，誰知道竟被冠上滲透和賄選罪名。他從未親手發放給任何人，而寄出給中生的都有列冊，後來檢方搜獲的也都已快要過期，要是有人指認他親自發放，他就直接辭退議員職或是退選。

「怎麼滲透？怎麼資助？」郭再添反問檢方，他是30年國民黨員，那些藥不過2萬元，是要怎麼滲透？如果哪天要打仗他也是第1個上戰場，而他的太太也因為這案被搞到精神耗弱，太太因為中國茶業不開放外國人經營，加上還有一些家族祖產而無法放棄戶籍，她都來台定居20年了，要怎麼被滲透？

至於他和當時是鄉代候選人的陳姓代表在選前傷害一案，郭再添則說，當時陳姓代表在他的服務處和別人起衝突，他兩方面都須要進行和解，所以陳代表在他的服務處時，都是他在護著陳姓代表，而陳代表要是不喝酒就不會發生當初的衝突，後來自己也和陳姓代表在傷害案的部分合解，他並不想解釋當初過程，因為最重要就是要處理到兩方面都沒有問題，結果現在卻是他調解的人被依違反選罷法起訴，他反問，要是如果真的是檢察官所起訴的事，那陳姓代表怎麼可能會放過他，因為全案就不是因為選舉，若是有關選舉，他不可能會放過我的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法