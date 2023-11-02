飼主GG了！台中黑狗沒綁突竄出害騎士慘摔 警方開罰

台中張姓騎士騎車經大里塗城路、光明路口時，一隻黑狗突然竄出撞到機車，害他慘摔。（記者陳建志翻攝）

2023/11/02 16:29

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里一名張姓騎士（67歲），昨天下午4點多騎車經大里區塗城路、光明路口時，一隻黑狗突然竄出撞到機車害他慘摔，事後手腳擦挫傷就醫，警方到附近查訪，發現這隻黑狗是一名黃姓男子飼養，黃男表示黑狗昨天跟他出門正要返家，卻突然在馬路奔跑，對於造成張男受傷表示歉意，警方今天依違反《道路交通管理處罰條例》對他開罰。

這名張姓騎士（67歲），昨天下午4點52分左右，騎機車沿大里塗城路直行，行經塗城、光明路口時，一隻黑狗突然從路旁迅速跑進車道，剛好行經的張男來不及反應，被黑狗撞到機車後失控摔車，附近民眾看到趕緊上前協助，手腳擦挫傷的張男坐在地上一度爬不起來，後來才自行就醫，所幸無大礙。

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霧峰交通分隊獲報後到附近查訪，查出該隻闖禍黑狗是一名黃姓男子所飼養，黃男表示，昨天下午他出門時沒發現黑狗跟著他出來，後來要回家時帶著他返家，狗狗走比較慢，走在後面，後來疑似是要趕回家跑著過馬路，撞到機車害騎士摔車，對於造成張男受傷表示歉意。

霧峰交通分隊表示，受傷的張男暫不提告，雙方私底下有談賠償事宜，不過放任黑狗在路上跑竄造成車禍，已經違反《道路交通管理處罰條例》84條，將會對黃姓飼主開單告發，也提醒飼主，帶寵物外出時，一定要繫好牽繩並多加看顧，避免暴衝，造成無辜民眾受傷或驚嚇。

台中張姓騎士騎車經大里塗城路、光明路口時，一隻黑狗突然竄出撞到機車，害他慘摔。（記者陳建志翻攝）

黃姓男子飼養的黑狗沒有牽繩亂竄，造成張姓騎士摔車受傷。（記者陳建志翻攝）

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