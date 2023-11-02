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澎湖郵局驚傳搶案 44歲嫌犯光天化日持美工刀行搶秒被警制伏

馬公光明所接獲通報後，警力一分鐘趕抵。（馬公警分局提供）

馬公光明所接獲通報後，警力一分鐘趕抵。（馬公警分局提供）

2023/11/02 13:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一向治安良好的澎湖縣，竟傳出男子白晝持刀行搶澎湖中華路郵局，馬公警分局接獲通報後，迅即調派線上警力到場，並壓制逮捕嫌疑人，帶回馬公警分局進一步偵訊，釐清犯案動機，並重申任何犯罪都零容忍。

馬公警分局調查指出，今（2）日上午10時38分，位於馬公市中華路小郵局報案有人持刀搶劫，馬公警分局光明派出所獲報後，1分鐘內派遣線上警力迅速到場並壓制、逮捕朱姓嫌疑人並起獲美工刀一只，並將朱嫌上銬，由警車押送移往馬公警分局偵查隊，進一步偵訊釐清犯案動機，美工刀則列入重要證物。

經查朱姓犯嫌年約44歲，涉嫌酒後、徒步持美工刀單獨進入馬公市中華路小郵局，入內後就高喊「我要搶劫、不要報警、不然我要殺人。」郵局行員見狀立即通報警方，馬公警分局光明派出所員警獲報後在1分鐘內迅速到場並壓制逮捕主嫌，現場並起獲美工刀1支，全案目前依強盜未遂、恐嚇罪偵辦。

馬公警分局強調，不容許任何暴力手段侵害他人身體財產，警方有決心壓制逮捕任何不法行為，呼籲千萬不要以身試法。由於朱姓嫌疑人精神並無異狀，根據了解是心情不佳，酒後幾杯黃湯下肚壯膽，就隻身持美工刀前往小郵局行搶，但心情不佳及犯案真正動機，仍有待警方進一步偵訊釐清案情。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

手持美工刀搶劫郵局的朱嫌，被警方壓制在地。（馬公警分局提供）

手持美工刀搶劫郵局的朱嫌，被警方壓制在地。（馬公警分局提供）

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