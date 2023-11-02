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首頁　>　社會

婦人拿果園鐮刀偷摘葡萄 法官認「攜凶器」加重竊盜判刑6月

王姓婦人拿取果園內一把鐮刀，偷採了約20台斤的葡萄。（民眾提供）

王姓婦人拿取果園內一把鐮刀，偷採了約20台斤的葡萄。（民眾提供）

2023/11/02 13:07

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化王姓婦人日前路過一處葡萄園，發現葡萄結實纍纍，於是趁無人之際潛入果園，並拿取果園內一把鐮刀，偷採了約20台斤的葡萄，婦人自以為神不知鬼不覺，最後仍被黃姓園主發現報警就逮，事後王女歸還鐮刀，並賠償1200元和解。法官審理認為，王婦偷葡萄行為是攜凶器犯行，依加重竊盜罪判刑6月。

判決書指出，今年7月7日，王女（50歲）路過埔鹽鄉一處葡萄園，她發現果園無人看管，於是興起竊盜犯意，先從果園竊取鐮刀，再拿鐮刀割採葡萄樹上的葡萄，共約20台斤裝入菜籃裡，直到園主回來撞見有小偷，趕緊報警。

警詢時王女坦承犯行，並歸還鐮刀、葡萄，及賠償20台斤葡萄時價1200元和解，不過檢方仍依攜帶凶器加重罪嫌予以起訴；法官審理認為，王女於犯案現場持偷來的鐮刀犯罪，已構成加重竊盜犯行，審酌雙方達成和解，因此量處其刑。全案可上訴。

真是偷雞不著蝕把米！法界人士認為，偷竊犯行判刑大多為拘役數十天的微罪，甚至在起訴前就可以和解，該婦人先偷鐮刀再偷葡萄，構成2個偷竊罪，但其中偷的是鐮刀，檢院均認定為凶器，具攻擊性，依《刑法》攜帶凶器加重罪最低刑度為6個月，婦人一時思慮貪小便宜行為是得不償失。

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