11/1 今彩539頭獎開出2注！800萬獎落花蓮、嘉義

今晚（11月1日）開獎的第112000261期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/11/01 22:23

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月1日）開獎的第112000261期今彩539頭獎開出2注，每注可得800萬元，由花蓮縣花蓮市民享里府前路636號1樓的「神機妙算投注站」和嘉義市東區安業里吳鳯南路142號1樓的「億成彩券行」開出；第112000261期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000261期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、07、09、14、17、18、19、20、23」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎共134注中獎，每注可得500元；肆獎共1297注中獎，每注可得100元。

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第112000261期今彩539中獎號碼為「11、23、26、33、35」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎共248注中獎，每注可得2萬元；參獎共8217注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬3011注中獎，每注可得50元。

第112000261期39樂合彩中獎號碼為「11、23、26、33、35」，四合7注中獎，每注可得21萬2500元；三合共339注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2503注中獎，每注可得1125元。

第112000261期3星彩中獎號碼為「870」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000261期4星彩中獎號碼為「5702」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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