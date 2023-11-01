女會計盜公款114萬被騙光 下海當小姐還被判刑

女會計盜公款被騙光挨告，法官依業務侵占罪判刑10月。（資料照）

2023/11/01 21:56

〔記者許國楨／台中報導〕在台中市某加油站公司擔任會計的陳姓女子，上班沒多久就遇到詐騙集團慫恿，趁工作之便監守自盜，偷走公司114萬元現金投資虛擬幣，結果血本無歸還挨告，失業後還下海當坐檯小姐陪酒，台中地院法官考量，陳女犯後坦承，還要扶養1名小孩，依業務侵占罪判刑10月。

判決指出，陳女今年3月1日起到該加油站擔任會計，負責公司內所有收支業務，但她卻誤信詐騙集團說詞投資虛擬貨幣，儘管手上現金有限但禁不起詐團鼓欠慫恿的高獲利，竟將歪腦筋動到公司上，分別在今年3月24日、28日連續趁著晚上同事下班時，偷偷將現金夾藏在外套內偷走，擅自挪用公司營業款項。

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後來加油站公司驚覺短少100多萬元款項，經報警追查才驚覺有內鬼，進而根據相關監視器鎖定陳女，陳女落網後在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有監視器畫面、LINE對話等可佐證，台中法院審酌，陳女不思正當途徑取得財物，且未能謹守職務分際，貪圖一己私利，侵占公司金額高達上百萬元造成損害。

但考量她聽信詐騙集團鼓吹投資一時失慮，犯後坦承，已返還公司2萬元，仍欠112萬3761元，雖沒和公司和解，但其表示也是被騙，目前因需要帶小孩，不得不從事KTV小姐，希望能從輕量刑，法官審酌後，依業務侵占罪判她有期徒刑10月，可上訴。

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