為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

女會計盜公款114萬被騙光 下海當小姐還被判刑

女會計盜公款被騙光挨告，法官依業務侵占罪判刑10月。（資料照）

女會計盜公款被騙光挨告，法官依業務侵占罪判刑10月。（資料照）

2023/11/01 21:56

〔記者許國楨／台中報導〕在台中市某加油站公司擔任會計的陳姓女子，上班沒多久就遇到詐騙集團慫恿，趁工作之便監守自盜，偷走公司114萬元現金投資虛擬幣，結果血本無歸還挨告，失業後還下海當坐檯小姐陪酒，台中地院法官考量，陳女犯後坦承，還要扶養1名小孩，依業務侵占罪判刑10月。

判決指出，陳女今年3月1日起到該加油站擔任會計，負責公司內所有收支業務，但她卻誤信詐騙集團說詞投資虛擬貨幣，儘管手上現金有限但禁不起詐團鼓欠慫恿的高獲利，竟將歪腦筋動到公司上，分別在今年3月24日、28日連續趁著晚上同事下班時，偷偷將現金夾藏在外套內偷走，擅自挪用公司營業款項。

後來加油站公司驚覺短少100多萬元款項，經報警追查才驚覺有內鬼，進而根據相關監視器鎖定陳女，陳女落網後在警詢、偵查及審理中均坦承不諱，並有監視器畫面、LINE對話等可佐證，台中法院審酌，陳女不思正當途徑取得財物，且未能謹守職務分際，貪圖一己私利，侵占公司金額高達上百萬元造成損害。

但考量她聽信詐騙集團鼓吹投資一時失慮，犯後坦承，已返還公司2萬元，仍欠112萬3761元，雖沒和公司和解，但其表示也是被騙，目前因需要帶小孩，不得不從事KTV小姐，希望能從輕量刑，法官審酌後，依業務侵占罪判她有期徒刑10月，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
偽裝公司會計 臨櫃大額提領 穿OL裝避銀行查核 領走2.5億贓款
2023/10/31 05:30

偽裝公司會計 臨櫃大額提領 穿OL裝避銀行查核 領走2.5億贓款
求職應徵當「會計」 跑銀行領1百萬變車手遭逮
2023/09/25 14:12

求職應徵當「會計」 跑銀行領1百萬變車手遭逮

學霸養成 北中南四大學區夯到爆
遭女會計侵吞1800萬元 台北律師公會：已提告、持續查帳
2021/12/16 19:22

遭女會計侵吞1800萬元 台北律師公會：已提告、持續查帳
大律師的錢照搬！律師公會女會計3年侵吞1800萬公款 被3度起訴
2021/12/16 18:30

大律師的錢照搬！律師公會女會計3年侵吞1800萬公款 被3度起訴
嫉妒新人薪資比自己多？ 會計竟將同事薪水「校正回歸」
2021/07/07 21:35

嫉妒新人薪資比自己多？ 會計竟將同事薪水「校正回歸」
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播