竹縣受贈微型火災不便險 逾6000縣民受惠

新竹縣政府自2020年與企業合作推動微型保險，這次獲南山人壽慈善基金會捐贈「微型火災不便費用保險」，全縣預計有6653名列冊低收入、中低收入縣民受惠。（新竹縣政府提供）

2023/11/01 14:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府自2020年與企業合作推動微型保險，至今已協助超過1萬人次投保，這次獲南山人壽慈善基金會捐贈「微型火災不便費用保險」，今（1日）由副縣長陳見賢代表接受，全縣預計有6653名列冊低收入、中低收入縣民受惠。

陳見賢代表縣長楊文科，頒發感謝狀予南山人壽總經理、南山人壽慈善基金會董事范文偉，感謝他們的義舉，嘉惠新竹縣民。

請繼續往下閱讀...

承保單位南山產物保險公司指出，推出「微型火災不便費用保險」的初衷，源自2021年高雄市發生的「城中城大樓」火災，釀成重大死傷，後續發現大樓裡的住戶，有許多獨居長者、失智、身心障礙及經濟弱勢者，在維持日常生活都力有未逮下，根本無餘力顧及保險保障，因此催生出財產保險微型保單。

南山產險表示，「微型火災不便費用保險」在今年8月試辦核准，為業界首張財產保險微型保單。若保戶居住處所遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，將給付每人定額8000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付1次，保險期間內最高可給付2次。

南山產險董事長蔡漢凌表示，只要身分符合新竹縣的低收入、中低收入戶縣民，住處遭受火災而有所損失，都在保障範圍內。居住處所包含自有或租賃，且火災事故不限於居住處所內，如因鄰屋火災受到延燒波及，或為了撲滅鄰屋火災而蒙受損失，都在保障範圍。

縣府社會處指出，新竹縣自2020年與企業合作推動微型保險，此次再增加「微型火災不便費用保險」，能在急難事故發生的關鍵時刻提供縣民幫助。社會處也會持續媒合企業及民間慈善單位，三方共同合作，建立更健全的社會安全網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法