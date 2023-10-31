10/31 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台南

今晚（10月31日）開獎的第112000260期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/10/31 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月31日）開獎的第112000260期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由台南市安南區國安街44號1樓的「旺德福彩券行」開出；第112000099期大樂透、第112000260期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第112000099期大樂透中獎號碼「02、10、18、36、42、47，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得71萬1588元；參獎共113注中獎，每注可得1萬3563元；肆獎共87注中獎，每注可得1萬1325元；伍獎共2583注中獎，每注可得2000元；陸獎共2344注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬3076注中獎，每注可得400元；普獎共3萬2681注中獎，每注可得400元。

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第112000099期49樂合彩中獎號碼為「02、10、18、36、42、47」，四合共21注中獎，每注可得20萬元；三合共273注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4240注中獎，每注可得1250元。

第112000260期雙贏彩中獎號碼為「03、05、09、10、11、14、15、17、18、19、23、24」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，每注可得10萬元；參獎共98注中獎，每注可得500元；肆獎共1111注中獎，每注可得100元。

第112000260期今彩539中獎號碼為「03、09、29、36、39」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共251注中獎，每注可得2萬元；參獎共6971注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬9855注中獎，每注可得50元。

第112000260期39樂合彩中獎號碼為「03、09、29、36、39」，四合共14注中獎，每注可得21萬2500元；三合共399注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9961注中獎，每注可得1125元。

第112000260期3星彩中獎號碼為「512」，正彩共39注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000260期4星彩中獎號碼為「7917」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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