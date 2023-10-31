灌水、半裸逼餵食！惡母女凌虐印尼女看護 她仍「相信台灣人性」

遭惡雇主凌虐的苦命看護。（資料照，移民署台中市專勤隊提供）

2023/10/31 18:58

〔記者陳建志／台中報導〕台中侯姓婦人聘僱印尼籍女看護照顧兒子，卻和2名文姓女兒聯手，3人逼她1天工作21小時，累到睡著就拿蓮蓬頭朝嘴巴灌水，還半裸逼餵食，女子工作10個月才領到924元；法官考量，3人給付80萬元和解，女看護雖坦承留下極大陰影，但仍選擇相信「台灣人的人性」，盼3人得到教訓後待人為善，台中地院因此依強制勞力剝削罪判侯母10月，兩名女兒1年徒刑，均緩刑3年。

判決指出，侯婦和文姓大女兒、二女兒，在2022年5月3日透過仲介聘僱印尼籍女看護，照顧長期臥床的侯婦之子，3人利用女看護對環境、語言陌生，除扣留她護照、帳戶外，每月還恣意苛扣薪資，除照顧臥床兒子，還要從事家務清掃，從清晨6點半工作到隔天凌晨3點才能休息，每天工時長達21小時。

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去年8月初起，侯和2名女兒只要不滿看護，就會朝她摑掌、拉扯其頭髮、徒手毆打其眼睛、耳朵、以腳踩踏其手背、腳背、扭捏其手臂等強暴行為，造成她全身傷痕累累，若累到打瞌睡，還會強拉到浴室將她全身淋濕，並以蓮蓬頭強灌水至嘴巴、再以電扇吹當時已全身濕冷的女看護凌虐。

兩名女兒甚至還以看護外衣骯髒為由，要求餵弟弟時要脫去外衣，僅穿著內衣褲，更拿剪刀剪斷她的內衣，以不人道的方式持續凌虐、羞辱，還規定打破藥酒1瓶須賠償新台幣5萬元、洗衣服要扣1萬元，上廁所一次也要付100元至1000元不等，並以疫情嚴重為由禁止外出、沒收手機，讓她無法向外求援。

女看護直到今年3月1日受不了，傳訊息向仲介求救，仲介才將她救出，發現全身傷痕累累，且工作10個月竟僅拿到924元的報酬，覺得太誇張報警處理，才讓母女3人的惡行曝光。

檢警調查時母女3人坦承犯行，台中地院合議庭審理時認為，3人犯罪情節非輕，但審酌已和女看護以80萬元達成和解，且坦承犯行尚知反省改過，並希望當面向她道歉，加上兩姊妹長年照顧臥病在床的弟弟，身心俱疲，弟弟並已在大姊羈押期間逝世。

此外，女看護委任律師也具狀表示，女看護受此凌虐雖至今心理仍有極大陰影，但仍選擇相信台灣人的人性，現已在其他家庭展開新的生活，盼3人得到教訓後待人為善，讓彼此留下善的回憶，因此依強制勞力剝削罪，判處侯母10月，兩名女兒各1年徒刑，均緩刑3年，且要接受地檢署法治教育3場，可上訴。

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