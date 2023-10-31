為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男照護員嘉義山區服務獨居老人 返家開導航在深山迷途

嘉義縣警方在深山找到迷路的楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣警方在深山找到迷路的楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

2023/10/31 15:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕楊姓照護員昨天從嘉義市開車到嘉義縣大埔鄉永樂村協助獨居長者居家照護，返家時，因不熟道路，僅靠導航指引，卻在深山裡的產業道路迷失方向，趕緊打電話向警方求助，中埔警分局大埔分駐所獲報，經3小時地毯搜尋，終於在昨晚接近9點時尋獲楊男，引導他下山返家。

大埔派出所下午5點10分獲報，52歲楊姓照護員，昨早從嘉義市私人照護中心開車至大埔鄉永樂村一處民宅幫忙獨居長者居家照護，結束照護服務後，駕車返回，因他是第1次到該處服務，不熟悉山區道路及地形，天色逐漸昏暗，他依照汽車導航系統指示行駛，卻迷失在大埔鄉山區產業道路，眼見附近渺無人煙，非常驚慌，趕緊報警求助。

警方與民力共4人上山搜尋，在永樂村山區來回地毯式搜尋約3小時，並以電話持續回撥確認迷失地點，終於在晚上8點45分時，在大埔鄉埔頂山區1處深山產業道路上尋獲楊姓男子，引導他下山返家。

中埔警分局提醒民眾，近來使用導航在山區迷路案件頻傳，建議民眾前往外地山區時，應先了解路況再上路，還要隨時注意山區狀況，以免發生危險，若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方找尋協助。

嘉義縣警方在深山產業道路找到楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣警方在深山產業道路找到楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣警方在深山產業道路找到楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣警方在深山產業道路找到楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
外地客尋中寮秘境誤信導航「輪陷」 警徒步1公里搭救人車
2023/07/19 20:08

外地客尋中寮秘境誤信導航「輪陷」 警徒步1公里搭救人車
開貨車被導航帶到山間小路泥濘中 駕駛超傻眼
2023/02/08 10:59

開貨車被導航帶到山間小路泥濘中 駕駛超傻眼

內外兼具 換位思考的品牌初心
跟著導航送貨...卡車南橫迷途陷泥淖 警民合力拖拉助脫困
2023/01/19 18:44

跟著導航送貨...卡車南橫迷途陷泥淖 警民合力拖拉助脫困
驚！跟著導航連人帶車墜河 越籍男骨折獲救
2022/12/13 18:29

驚！跟著導航連人帶車墜河 越籍男骨折獲救

合展家禾 A7樂善國小首排 散步雙公園
母女騎機車被導航誤入僻境 鬼月心驚幸遇警引導入省道
2022/08/09 17:37

母女騎機車被導航誤入僻境 鬼月心驚幸遇警引導入省道
又是導航的錯？7天內同地點兩度車困泥濘 警請怪手助脫困
2022/02/27 16:59

又是導航的錯？7天內同地點兩度車困泥濘 警請怪手助脫困
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播