男照護員嘉義山區服務獨居老人 返家開導航在深山迷途

嘉義縣警方在深山找到迷路的楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

2023/10/31 15:57

〔記者林宜樟／嘉義報導〕楊姓照護員昨天從嘉義市開車到嘉義縣大埔鄉永樂村協助獨居長者居家照護，返家時，因不熟道路，僅靠導航指引，卻在深山裡的產業道路迷失方向，趕緊打電話向警方求助，中埔警分局大埔分駐所獲報，經3小時地毯搜尋，終於在昨晚接近9點時尋獲楊男，引導他下山返家。

大埔派出所下午5點10分獲報，52歲楊姓照護員，昨早從嘉義市私人照護中心開車至大埔鄉永樂村一處民宅幫忙獨居長者居家照護，結束照護服務後，駕車返回，因他是第1次到該處服務，不熟悉山區道路及地形，天色逐漸昏暗，他依照汽車導航系統指示行駛，卻迷失在大埔鄉山區產業道路，眼見附近渺無人煙，非常驚慌，趕緊報警求助。

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警方與民力共4人上山搜尋，在永樂村山區來回地毯式搜尋約3小時，並以電話持續回撥確認迷失地點，終於在晚上8點45分時，在大埔鄉埔頂山區1處深山產業道路上尋獲楊姓男子，引導他下山返家。

中埔警分局提醒民眾，近來使用導航在山區迷路案件頻傳，建議民眾前往外地山區時，應先了解路況再上路，還要隨時注意山區狀況，以免發生危險，若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方找尋協助。

嘉義縣警方在深山產業道路找到楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

嘉義縣警方在深山產業道路找到楊姓照護員。（記者林宜樟翻攝）

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