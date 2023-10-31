住戶交惡主委水塔偷放滅鼠藥毒害夫婦 高院判決結果曝

恐佈！新北市洪姓住戶與主委楊男交惡，竟在其私人水塔偷放滅鼠藥，導致楊男夫婦身體有紅腫過敏反應，高院判洪男5月徒刑。（記者楊國文攝）

2023/10/31 14:11

〔記者楊國文／台北報導〕新北市洪姓男子因社區公共事務與楊姓主任委員溝通未果而交惡，因心生不滿，竟於楊男夫婦的2座私人水塔中偷放滅鼠藥報復，致楊男夫婦產生皮膚發癢紅腫的過敏反應，因此在頂樓裝設監視器並將水塔蓋子上鎖，剛好抓到洪男企圖2度下藥，高等法院今依「傷害人之健康罪」判洪5月徒刑、得易科罰金15萬元，可上訴。

檢警調查，2020年8月洪男把具抗凝血劑作用而可能造成急性中毒的滅鼠藥，偷放進楊男的頂樓私人水塔內，導致楊男產生發癢紅腫過敏反應，楊妻皮膚亦產生發癢過敏反應。

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後來，楊男夫婦發現水源有異味，上到頂樓水塔查看，發覺裡面有藍綠色懸浮物體，懷疑為有害物質，遂報警處理。警方蒐證採樣送驗後，確認藍綠色懸浮物含有滅鼠藥成分。

檢警調查，楊男2人懷疑有人故意投放毒物至水塔內，遂在頂樓加裝監視器，並將水塔蓋子上鎖。2020年8月30日下午1時許，洪男拿著裝有滅鼠藥成份的寶特瓶跑到到頂樓企圖再度下藥，但發現水塔蓋子上鎖而未遂。

檢警調查，楊妻查看監視器，發現洪男跑上頂樓企圖下藥，隨即衝上頂樓攔阻，洪男見狀馬上把寶特瓶中的物品，沿女兒牆往下倒。警方獲報趕到，在防火巷內採取藍綠色糊狀物送驗，確認有滅鼠藥成分。

洪男否認傷害楊男夫婦犯行，辯稱楊男霸佔主委20多年，8月30日當天，他只是把肥料投入水塔內，給對方一個教訓，並未放滅鼠藥，之前並未投放任何物品進去該水塔內。

新北地院依楊男夫婦證詞、監視器畫面、警方鑑定書等證據，認定就是洪男偷放滅鼠藥，將洪男判刑5月。至於檢方起訴認為妨害公眾飲水罪嫌，合議庭認定因為是私人水塔並非供社區全體住戶所使用的水塔，不構成犯罪。

檢方不服判決，上訴指稱洪男與楊男夫婦為鄰居，僅因社區公共事務處理產生嫌隙竟在水塔偷放滅鼠藥，導致楊男夫婦健康受損，加上犯後始終否認犯行，也未和解，一審判刑過輕，主張應從重量刑。

不過，高院認定，一審已將洪男偷放滅鼠藥致污染水源、影響楊男夫婦健康等情形均納入量刑考量，量刑並無不當，今仍判刑5月，得易科罰金15萬元，可上訴。

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