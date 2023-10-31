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黑心口罩廠商趁疫情囤積口罩牟利 高等法院判決曝光

口罩廠商女負責人趁疫情囤積口罩牟利，高等法院今判她1年6月、緩刑5年。（記者楊國文攝）

口罩廠商女負責人趁疫情囤積口罩牟利，高等法院今判她1年6月、緩刑5年。（記者楊國文攝）

2023/10/31 13:16

〔記者楊國文／台北報導〕新北市三重區「廣鉞淂企業」負責人彌勒悟言（原名洪悅琳），被控2020年2月間趁「COVID-19」疫情嚴峻時意圖抬高交易價格，故意囤積76萬多片醫用口罩，想等開學後再出售牟取暴利，新北地院依違反傳染病防治法的「囤積居奇罪」將她判刑1年6月，上訴後，高等法院認定有悔意，以不執行刑期為宜，今改判1年6月、緩刑5年、須支付公庫80萬元、服義務勞務40小時，還可上訴。

2020年1月底，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒時，政府公告將醫療及外科手術口罩列為「生活必需品」，並徵用國內口罩工廠生產的一般醫用口罩及外科手術口罩。

檢方調查，「廣鉞淂企業」有「醫療器材製造、販賣許可執照及醫療器材許可證」，可製造醫療口罩，當時，雖未被政府徵用，但不論有無徵收，都不能有「囤積居奇（指商人囤積大量商品，等待高價出賣，牟取暴利）」及「意圖抬高交易價格，囤積生活必需品，無正當理由不應市銷售者」行為。

檢方發現，「廣鉞淂企業」製造醫用口罩原料充足，且每日都在製作口罩，製作數量多於過往，面對多家廠商表達購買需求時，卻以「無存貨、無原料、機器故障、被政府收購」等理由搪塞，不願出售或惜售。

檢調在今年2月間接獲檢舉上門搜索，確認「廣鉞淂企業」自今年1月31日起至2月12日為止，總共囤積了76萬8千片醫用口罩，認定負責人彌勒悟言涉嫌囤積居奇罪嫌事證明確；彌勒悟言雖否認犯行，但又承認說：「口罩沒有出售，是因為我認為開學後，大家都會買口罩，要賣給學生，所以故意留存」。

檢方查出，「廣鉞淂企業」在今年1、2月間，有向上游購買針織帶、不織布等原料，搜索時現場亦有大批原料，可證實其原料充足且正在持續製作，案發前每日皆製作口罩、數量多於以往，認定彌勒悟言涉囤積居奇犯行且情節重大，將她起訴。

新北地院依違反傳染病防治法的「囤積居奇罪」將彌勒悟言判刑1年6月，她不服判決，上訴高等法院。

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