為女陪侍爭風吃醋魚槍刺死「情敵」 在獄中做這件事獲輕判

柯男持魚槍刺死對方，判刑15年定讞。圖為案發現場。（資料照）

2023/10/31 12:19

〔記者溫于德／台北報導〕去年42歲的男子柯麒龍，到屏東縣恆春地區一處有女陪侍的小吃部「越國師」飲酒消費，卻與38歲陳男為了鄭姓女陪侍爭風吃醋，柯男憤而持魚槍將陳男刺殺身亡。柯男到案後辯稱「誤射」，最高法院維持歷審見解不予採信，但考量他在押時念經迴向給死者並達成和解，依殺人罪判刑15年定讞。

起訴指，去年4月10日凌晨3時許，陳男不滿鄭姓女陪侍被柯男開車載走，雙方在店門口拉扯衝突，柯男一氣之下返回車內，拿出平時打魚用的魚槍從背後刺向陳男，不料正巧刺到致命部位釀禍。

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警方抵達現場發現陳男倒臥在地，左背後還插著魚槍直透胸口，送醫急救不治。後經檢警偵辦，確認柯男因感情糾紛動殺機，隨即把他拘提到案，依殺人罪起訴。

法院審理時，柯男不否認曾與陳男起口角、扭打，再拿魚叉衝向陳男，導致陳男被魚叉刺中身亡，卻否認殺人犯行，「我沒有想要殺人，是誤射」。律師也指柯男僅構成傷害致死犯行。

一審屏東地院、二審高雄高分院均根據相關證據，認定柯男犯殺人罪，且他見陳男跪趴後，仍毆打對方，並未給予急救，犯後又懼怕被警方查獲，立刻取走越國師小吃部的監視器主機。

一、二審指柯男與陳男素不相識，僅因為感情糾紛，他便出於不確定故意結束對方的性命，但考量他在押期間念經迴向給死者並與死者父親達成和解，依法判刑15年。最高法院駁回上訴確定。

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