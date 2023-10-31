連千毅又出事了！直播賣仿冒賓士商品 被依違反商標法起訴

連千毅涉犯組織、槍砲等罪判刑7年，今年6月1日入監報到執行。（資料照）

2023/10/31 10:40

〔記者黃佳琳／高雄報導〕網紅直播主連千毅4年前在高雄市引發一連串槍擊、恐嚇滋事案件，被依組織犯罪等罪判刑7年定讞，今年6月1日入獄執行，他之前在直播販售的賓士行李箱、打火機等商品，近日也被德國賓士原廠認定為冒牌貨，雄檢偵結後依違反商標法起訴連千毅。

在網路直播界以「現主時（現在）」、「包軌（包起來）」口號風靡一時的網路紅人連千毅，4年前在高雄市引發一連串槍擊、恐嚇滋事案件，警政署高層震怒掃蕩該堂口，檢方起訴連千毅等27人；一審高雄地院依組織犯罪、槍砲等罪，判處連千毅7年有期徒刑，以及得易科罰金的恐嚇等罪1年徒刑，二審高等法院高雄分院去年10月維持連的刑期，最高法院駁回連千毅上訴定讞，連千毅於今年6月1日在10多位好友陪伴下，搭乘黑色勞斯萊斯到新北地檢署報到執行。

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連千毅入獄後，惹上的官司仍未平息，他曾在直播時恐嚇3名網友，被高雄地院依恐嚇、強制等罪各判拘役35、30、25天，均得易科罰金，而他當年涉及「直播主之亂」時，被檢警查扣的賓士行李箱、皮帶、打火機等10項、共547件商品，經德國賓士原廠鑑定後，確認是未授權的彷冒品。

雄檢偵查時，連千毅推稱他是向台南王姓貿易商所購入，王男有出示賓士授權書給他，但他太忙沒有時間查證真偽，於是就相信王男說詞；王姓貿易商也否認賣假貨給連千毅，辯稱他是向張姓友人所購買這些賓士商品，但張男到案後認出售商品給王姓貿易商，只有介紹中國友人給王男，所有商品都是王男和中國友人接洽購買。

檢方根據德國賓士原廠的鑑定報告，認定連千毅在直播販售彷冒品，已侵害賓士的商標權，偵結後依違反商標法起訴連千毅和王姓貿易商，可處1年以下徒刑、拘役或併科5萬元以下罰金。

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