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不敢衝火場？女消防員工作與體能要求略有優待

台南市消防局李姓女隊員控訴被違法調任內勤，提出國賠告訴，被台南地院判決敗訴。（記者王俊忠攝）

台南市消防局李姓女隊員控訴被違法調任內勤，提出國賠告訴，被台南地院判決敗訴。（記者王俊忠攝）

2023/10/31 08:52

相關新聞請見：

女消防員不敢衝火場 控違法調職「聲請國賠」敗訴

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局李姓女消防隊員被調職，不滿地聲請國賠訴訟、向消防局求償相關費用，闕被台南地院判敗訴。消防局回應，李女身為外勤消防隊員，不僅未能盡到救災任務要求，還心生不滿提告，訴求當然不合理，消防局不可能接受。

消防局搶救科說明，因為消防外勤救災救護工作較為繁重，外勤隊員仍以男性居多，台南外勤消防員的男女比例是10比1，在救災救護任務要求上，不論男女都要做到相同標準；但體能方面，女隊員在先天身體條件限制上，消防局對女隊員確有一些優待，消防署也是如此規定，如體能訓練依年齡分為甲、乙、丙、丁組，舉例來說，男性丙組是40歲到50歲，女性隊員的體能要求跟男丙組一樣，總之，消防外勤工作需要體力負荷，女隊員也須達到基本的體能要求。

1位女消防隊員說，雖然外勤救災救護任務，女隊員被要求需跟男隊員做到相同標準，其實，台南的男隊員大多體貼女性，雖然女隊員同樣要穿消防衣、背空氣瓶進火場救災，如果火場狀況比較複雜、危險，許多男隊員會攬下來做，讓女隊員負責比較不危險的工作（如殘火處理），所以實際上女隊員的勤務壓力仍然比男性略輕鬆些。

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