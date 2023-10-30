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炊事火警占火災成因2成 新北消防局籲裝住警器保命

新北市消防局今天發布裝設住警器安全訊息，提醒市民住警器發揮救命功效案例，提醒市民踴躍安裝。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局今天發布裝設住警器安全訊息，提醒市民住警器發揮救命功效案例，提醒市民踴躍安裝。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/30 16:51

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天發布居家用火用電安全觀念訊息，提出內政部消防署統計，近5年火災最多的住宅火警中，高達2成2是因炊事不慎引發，消防局舉出最近一次災害案例，表示永和一件炊事火警因住警器及時作響，提醒屋主及時滅火、報案後逃生，消防員到場協助排煙，成功壓制財損、人命傷亡，呼籲民眾安裝住警器自保。

新北市119於10月29日獲報，新莊區永安街一處公寓屋主煮食時，一時未留意燒焦竄出大量濃煙，當時住警器在火災初期發出警報，屋主聽聞立即滅火、打119報案，消防員趕抵協助排煙，將火災傷害降到最低。

據內政部消防署統計，新北市近5年火災發生類別中，以建築物占56.61%最高，其中又以住宅占70.67%最多；另分析火災原因，以爐火烹調最高，占火災總數22.19%；新北市消防局喚醒民眾防火意識，近來大力推廣「人離火熄」、「小火快跑，濃煙關門」、「用電安全5不1沒有」等居家用火用電安全及火場逃生觀念，將正確防火知識傳遞市民。

新北消防局主任秘書張易鴻表示，呼籲民眾平時養成良好用火用電習慣外，並裝設住警器，消防局統計近4年來，因住警器及早示警，讓民眾在火災時成功逃生案例高達460件，位居全國之首，顯見其預警成效。

新北市消防局今天發布裝設住警器安全訊息，提醒市民住警器發揮救命功效案例，提醒市民踴躍安裝。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局今天發布裝設住警器安全訊息，提醒市民住警器發揮救命功效案例，提醒市民踴躍安裝。（記者吳仁捷翻攝）

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