花蓮礦石景觀稅違法課稅連20敗 法官判縣府退稅並賠利息

花蓮礦石景觀稅違法課稅，法官判退稅並賠利息。（資料照）

2023/10/30 11:46

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府2016年在前縣長傅崐萁任內送議會通過提前廢止礦石景觀稅每公噸10元稅率，並調漲為70元，有業者認為超出稅法30%漲幅限制，向法院提起訴訟，縣府8件課稅處分今年3月已經全部敗訴確定，但縣府繼續重為相同處分，台北高等行政法院最新2件判決又判縣府敗訴，並要求縣府退業者溢繳稅款7千多萬，且從2017年加計利息，縣府這5年來一、二審已經累積20敗2勝，繼續上訴最高行政法院，對於之前已判決確定的也提起再審之訴。

花蓮縣府從2009年起訂定《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》，課徵稅額每公噸從一開始的4元、5.2元逐漸增加到10元，前縣長傅崐萁2016年提前廢止未施行期滿10元舊法送新法，經第18屆議會多數議員審議後以70元通過，每半年課徵一次，有水泥業者認為漲幅達到7倍過大，以違反租稅法律原則、比例原則及平等原則，把2016年下半年起到2020年上半年收到的8件課稅處分合計7億多元，向法院提出行政訴訟。

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業者針對花蓮縣府2016到2020年8件課稅處分提起8件行政訴訟，歷經台北高等行政法院、最高行政法院一、二審審理，縣府16次都被判決敗訴，8件課稅處分全部在今年3月判決確定；不過縣府堅持原處分，繼續對業者重為每公噸70元行政處分，業者再提訴訟，法院再度以《111年度訴字第394號》、《111年度訴字第1094號》、《111年度訴字第1095號》、《111年度上字第769號判決》判決縣府敗訴。

依據最新的《111年度訴字第1095、1094號判決》指出，被告縣府對於原告的訴願決定、原處分及重核復查決定均撤銷，被告應給付原告合計7231萬元，並按2017年1月1日郵政儲金1年期定期儲金固定利率按日計算利息。法官認為，被告作成重核復查決定，有違行政訴訟法第213條及第216條規定，法院應受前審審判庭判決見解的拘束，爰無再就被告此等答辯內容重為審查及逐一論駁之必要。

法官認為，行政法院於撤銷訴訟中，判決撤銷違法行政處分，原處分機關於判決確定後，在為該判決基礎的事實及法律狀態未變更情形下，不得再作成與經行政法院判決撤銷的行政處分內容相同的行政處分，此為原處分機關受確定判決實質確定力拘束的當然結果。

依據之前的判決，法官認為，一個課徵特別稅的自治條例最長應為4年，人民對此施行期限已具有信賴，在實施期間若要提高稅率，其幅度應不超過原訂稅率的30％；如在年限屆滿前提前終局廢止，應是有利於人民的稅賦免除，但2016年花蓮縣府「提前」廢止舊法，新法為舊法規定於第6條之每公噸10元的7倍，縣府透過議會以重行立法的方式，規避適用地方稅法通則第4條第1項提高稅率的上限限制，加重人民負擔，而屬違法。

對於縣府不斷興訟，最高行政法院法官也在《111年度上字第167號》判決書中提出解方，法官認為，本件經司法審查認為無效者，為2016年版本的《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》第6條的稅率，其違法的理由在於前自治條例施行期間未屆前，以廢止舊法另訂新法達到對舊法修法的實質結果，逕將稅率提高7倍，違反地方稅法通則第4條第1項之規定，對信賴保護規範價值的維繫有極大的威脅。

法官認為，雖2016年版本的《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》實施期間已在2020年6月30日屆至，實施期間內業者的開採行為也已完成，縣府核課本件礦石景觀稅的法規範規制效力仍然續存，故在此範圍內，仍得由花蓮縣議會為系爭自治條例第6條修正，應為如何之調降，以符合地方稅法通則第3條第2項慎重立法之規範意旨，均有待花蓮縣議會審議修正系爭自治條例，司法尚不能逾越代為決定，法官建議縣府允宜商請花蓮縣議會審議決之，以免貽誤核課期間。

法官並舉花蓮縣議會於2009年1月12日首度訂立「花蓮縣礦石開採特別稅自治條例」為例，在舊法尚未施行屆滿前，議會在2011年6月29日以修法方式，將該自治條例第6條原規定計稅基礎，按礦石開採數量每公噸4元，修正為每公噸5.2元；再對照花蓮縣議會接續於2012年10月18日制定第二版的自治條例，於第6條規定稅額為每公噸10元，乃依地方稅法通則第3條第2項「重行辦理」的結果，而非同通則第4條第1項所指之「調高」稅率，而無與原稅率相較增加不得超過30%之限制，其理益明。

花蓮縣礦石開採特別稅自治條例歷屆判決整理表。 （記者王錦義整理）

花蓮縣礦石開採特別稅自治條例歷屆判決整理表。 （記者王錦義整理）

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