台人避戰移民公司業績狂飆3倍？移民署澄清：並無巨幅增加

移民署公布近５年，戶籍遷出人數統計。（記者王冠仁翻攝）

2023/10/30 11:11

〔記者王冠仁／台北報導〕近日有媒體報導聲稱，國人因為擔心台海局勢、未來兩岸恐怕會開戰，因此移民公司今年的業績成長高達3倍。對此，移民署公布數據，近5年移民公司辦理移出案件，經當地國核准之人數並沒有巨幅增加；移民署澄清，移民顧問公司僅為諮詢管道之一，外界實不應以偏概全，影響社會穩定。

移民署統計，2018年至2022年，移民公司辦理移出案件經當地國核准的人數，分別為1077、874、499、469及704人；如果與疫情前相比較，並沒有明顯增高。

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移民署分析，疫情過後，各國邊境解封，探詢移民人數可能增加，但截至今年9月止，戶籍遷出人數約2萬餘人，整體來看，目前並無國人移出爆量的情形。

此外，2019年及2020年受疫情影響，國人出境未能在2年內返國，依法戶籍會遭遷出，因此人數分別增至18萬及22萬餘人。後因國境逐步解封，國人陸續返國，截至今年9月底，戶籍遭遷出人數下降為20363人，相較疫情前更低。

移民署呼籲，部分媒體報導國人因避戰而大舉移民，此說法恐引發社會不安、人心慌亂，移民署特此澄清。

移民署公布近５年，移出案件通過人數統計。（記者王冠仁翻攝）

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