製造假車禍命令仇家「站好」槍決 自首男賠400萬判16年定讞

劉子琰製造假車禍命羅姓仇家「站好」，再朝頭部行刑式槍決；更一審考量劉自首並以400萬元與羅男家屬和解，依殺人罪判刑16年，最高法院駁回上訴定讞。（資料照，記者翻攝）

2023/10/30 11:07

〔記者溫于德／台北報導〕宜蘭葬儀社員工劉子琰向羅姓友人催討23萬元未果，前年製造假車禍，逼羅下車查看，命其「站好」，再朝頭部行刑式槍決。一、二審都考量劉自首，依殺人罪判刑18年，更一審再審酌劉以400萬元與羅男家屬和解，改判16年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。

起訴指，23歲劉男與22歲羅男為舊識，兩人有23萬元債務，劉還聽聞羅造謠指「劉欠羅50多萬元」，加上劉男當時以通訊軟體向曾為小學同學的羅妻表達追求之意，劉、羅2人發生爭吵，心生嫌隙。

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前年10月，劉男發覺羅男放話圍剿，心生怨恨，伺機殺害羅男；19日凌晨，劉駕車尾隨羅的車輛，製造假車禍誘使羅下車查看，隨後命羅「站好」，近距離射擊2槍致羅身亡，同車吳男也受到槍傷，劉隨後自首。

宜蘭地院一審、高等法院二審均指，劉男不思理性解決，朝羅男開槍致死、造成吳男受傷，但考量劉坦承犯行卻未賠償，依殺人罪判刑18年、殺人未遂罪判7年、非法持有非制式手槍罪判2年8月。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審僅就有上訴的殺人罪進行審理；合議庭認為，劉男在更一審期間，以400萬元與羅男家屬達成調解，決定撤銷改判，依殺人罪判刑16年。最高法院駁回上訴定讞。

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