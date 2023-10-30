工業區廠商私劃「黃色網狀線」 南投警方：最多可罰2400元

南投市南崗工業區未設行車管制號誌的重要巷道路口多半會劃設「黃色網狀線」，提醒用路人注意安全。（記者謝介裕攝）

2023/10/30 07:24

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市南崗工業區約有500家廠商，係南投縣規模最大的工業區，惟最近民眾發現廠區對外聯繫巷道「黃色網狀線」標線有增多之勢，經濟部工業局南崗工業區服務中心接獲陳情深入調查後，發現有部分是廠商為了避免自家公司貨物載運的動線受影響而私自劃設的，也積極予以宣導，呼籲廠商盡快去除私自劃設的「黃色網狀線」，否則，依道路交通管理處罰條例相關規定，最多可處2400元罰鍰。

南崗工業區於1976年10月完工啟用，面積約412公頃，位在南投市西北方，背靠八卦山脈，近鄰有名間、集集、中寮、草屯、國姓、芬園等6鄉鎮，人口數合計約有40萬人，省道台3線貫穿本工業區，距台中市約25公里，距台中港約47公里，向西可達員林並銜接西濱經國道76號，中二高南投交流道距工業區也僅1公里，對外交通四通八達，運輸極為方便，尤在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發後，廠商陸續從中國回流投資設廠，現今廠房用地可說是一地難求，十分搶手。

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因廠區每天進出的車流量相當多，所以有2條巷道以上交叉的重要路段，只要未設行車管制的交通號誌，多半會劃設「黃色網狀線」，以提醒注意交通安全，怎料，有的新成立的公司竟在自家公司或工廠門前依樣畫葫蘆，而引發社區民眾反彈。

南崗工業區服務中心表示，針對地方民眾心聲，該中心十分重視，且經該中心輔導並說明相關法律層面後，廠商們也都願意配合將私下劃設的「黃色網狀線」去除，但也不禁想問，如何在符合法令下劃設。

南投縣警察局交通隊指出，依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第173條規定：網狀線，用以告示車輛駕駛人禁止在設置本標線之範圍內臨時停車，以防止交通阻塞，惟設有行車管制號誌的路口不予劃設，換言之，遇到網狀線時就代表該處是無號誌的路口，人車更應減速慢行。

警方說，「黃色網狀線」劃設的規定，與交通號誌設置相比較為簡易，不用提交道安會報討論，只須道路管理單位及警方會勘即可，如南崗工業區的巷道管理權多半與廠區服務中心或南投市公所有關，若廠商有劃設「黃色網狀線」的需求，可先向服務中心提出劃設的理由，再由相關權責單位現場會勘、討論有無劃設的必要性。

反觀，廠商若擅自設置或變更道路交通標誌、標線、號誌或其類似之標識，便可依法處1200元以上、2400元以下罰鍰，警方也會加強該工業區巡查工作，並提醒廠商勿存僥倖，以免受罰。

南投市南崗工業區未設行車管制號誌的重要巷道路口多半會劃設「黃色網狀線」，提醒用路人注意安全。（記者謝介裕攝）

南投市南崗工業區部分廠商在服務中心勸導下，已將私自劃設的「黃色網狀線」塗抹、去除。（記者謝介裕攝）

南投市南崗工業區部分廠商在服務中心勸導下，已將私自劃設的「黃色網狀線」塗抹、去除。（記者謝介裕攝）

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