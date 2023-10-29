酒客消費糾紛變成強盜案 男搶女2萬餘元 判刑5年半

警方於案發後調閱監視器，鎖定范男蹤跡，循線逮人。（記者吳昇儒翻攝）

2023/10/29 14:47

〔記者吳昇儒／基隆報導〕44歲男子范克強今年7月20日晚間前往基隆某小吃店消費，因故與徐姓女子有消費糾紛，認為自己被徐女騙走2千元，離開時碰巧遇見她蹲在路旁，竟毆打對方搶走20300元現金。警方獲報後，逮捕范男並移送法辦。基隆地院近日審結，依觸犯強盜罪，判處范男5年半。

檢警調查，范男於案發當日晚間前往某小吃店消費，但因身上僅有2千元，遭到店家婉拒，碰巧喝醉酒的徐姓陪酒女子聽聞此事，向范男表示可以帶他到另外一家店消費，抵達後就將范男身上的2千元取走，留他一人在店內。

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范男因不滿該店氣氛，感覺被徐女騙走2千元，憤而離開，徒步走在孝三路上時，發現蹲在一旁講電話嘻笑的徐女，氣憤難耐，直接動手毆打對方，眼見她有背包包，認為裡面應該有錢，直接翻開背包取走皮包內的300元及紅包袋內的2萬元。但得手的范男仍非常氣憤，離開前再次踢踹徐女，造成她多處擦、挫傷。

員警到場後只見徐女酒醉無法敘述案情，先在友人的陪同下就醫，警方為求慎重，調閱監視器，發現徐女遭人毆打還被搶走現金，立刻鎖定犯嫌身分，同年月23日凌晨就將范姓男子拘提到案。

法官審理時，范男雖坦承犯行，但卻未賠償被害人任何損失，且被告得手後，仍下重手，再次毆打被害人，造成她傷勢及財產損害非輕。

法官認為，范男行為已觸犯強盜及傷害罪，應以較重的強盜罪論處，故判處范男有期徒刑5年6月；而范男犯後僅返還18400元，其餘1900元並未扣案，依法宣告沒收餘款。

警方發現范男最後騎車離去，便以車追人，循線將他逮捕。（記者吳昇儒翻攝）

警方到范男家中將他拘提到案。（記者吳昇儒翻攝）

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