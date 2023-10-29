為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

男登奇萊山扭傷右膝 空勤直升機助吊掛下山送醫

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊協助攀登奇萊山膝蓋扭傷無法行走的傷患前往就醫。（空勤總隊第一大隊第三隊提供）

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊協助攀登奇萊山膝蓋扭傷無法行走的傷患前往就醫。（空勤總隊第一大隊第三隊提供）

2023/10/29 12:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕1支7人登山隊伍攀登奇萊山，其中朱姓男子右膝扭傷腫脹無法行走，昨向警消求援，地面救援人員出發前往夜宿山區，今天上午天氣好轉，空中勤務總隊直升機成功把男子吊掛送醫治療。

國家公園署太魯閣國家公園管理處指出，28日上午9點多，一支7人登山隊伍申請攀登太魯閣國家公園區的奇萊山路線，其中45歲朱姓男子行走到奇萊東稜時，不慎右膝扭傷腫脹，無法行走，暫時在海拔高度約三千公尺的北鞍營地休息並等候救援。

太管處巡查員與花蓮縣消防局搜救人員等昨傍晚在合歡派出所會合後，因山區下雨，暫時夜宿當地。空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天接獲勤務指揮中心通知，派遣花蓮駐地空勤直升機執行任務，於上午7點32分把患者吊掛上機，在花蓮德興棒球場落地，交由消防局救護車送醫。

另外，太管處接獲台中市消防局通報，1支4人的登山隊伍，申請攀登南湖大山路線，登山隊在行經南湖步道約19.1公里處時，其中江姓女子、鄭姓男子2名隊員出現失溫現象，經協作人員回報2名待救者的身體情況後，由於到南湖大山區的天候不佳影響，暫時在審馬陣山屋休息，將等候救援人員協助救援下山。

膝蓋扭傷的傷患被空勤總隊送往醫院。（空勤總隊第一大隊第三隊提供）

膝蓋扭傷的傷患被空勤總隊送往醫院。（空勤總隊第一大隊第三隊提供）

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊協助傷患就醫。（空勤總隊第一大隊第三隊提供）

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊協助傷患就醫。（空勤總隊第一大隊第三隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
58歲山友眠月線健走2度昏倒又恢復意識 警消靠板車救援送醫
2023/10/02 21:29

58歲山友眠月線健走2度昏倒又恢復意識 警消靠板車救援送醫
65歲台灣女山友登飛驒山脈摔傷迷路 日救援隊耗逾2小時尋獲
2023/09/26 12:58

65歲台灣女山友登飛驒山脈摔傷迷路 日救援隊耗逾2小時尋獲
夫妻快樂出遊 丈夫身體不適魂斷阿里山
2023/09/19 14:05

夫妻快樂出遊 丈夫身體不適魂斷阿里山
獨攀鳥洗縱走體力不支 消防人員深夜救援
2023/09/17 13:24

獨攀鳥洗縱走體力不支 消防人員深夜救援
奇蹟！從山頂墜落600公尺 紐西蘭登山客生還僅受輕傷
2023/09/11 23:00

奇蹟！從山頂墜落600公尺 紐西蘭登山客生還僅受輕傷

掌握氣候變遷大趨勢
墨西哥最高峰發生山難 4名登山客死亡
2023/08/21 13:20

墨西哥最高峰發生山難 4名登山客死亡
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播